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एशियन गेम्स से बाहर होने पर नीरज चोपड़ा हुए इमोशनल, छलका दर्द, बोले- अच्छी जगह नहीं हूं

दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स 2026 में भारत की बड़ी उम्मीद थे, लेकिन टखने की लिगामेंट इंजरी के चलते उन्हें टूर्नामेंट से हटना पड़ा. अब नीरज ने माना कि भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका गंवाना उन्हें दर्द देता है.

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नीरज चोपड़ा एश‍ियन गेम्स में ना खेलने पर काफी दुखी हैं (Photo: PTI)
नीरज चोपड़ा एश‍ियन गेम्स में ना खेलने पर काफी दुखी हैं (Photo: PTI)

नीरज चोपड़ा के लिए एशियन गेम्स की यादें बेहद खास रही हैं. 2018 जकार्ता और 2023 हांगझोऊ में गोल्ड मेडल जीत चुके नीरज इस बार भी भारत की बड़ी मेडल उम्मीद थे. लेकिन ट्रेनिंग के दौरान लगी टखने की चोट ने उनका पूरा प्लान बिगाड़ दिया. अब करीब एक महीने बाद नीरज ने इस दर्द को खुलकर बयां किया है.

टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज ने LinkedIn पर लिखा कि एशियन गेम्स ने उनके करियर को कुछ सबसे खास पल दिए हैं और इस बार भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाना उनके लिए मुश्किल है. उन्होंने नागोया पहुंची भारतीय टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह खिलाड़ियों के साथ चलना मिस करेंगे, लेकिन बाहर से उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे.

नीरज ने पोस्ट में ल‍िखा क‍ि वो लिगामेंट की चोट से जूझ रहे हैं. काफी सोच-विचार के बाद उन्हें एशियन गेम्स में नहीं उतरने का फैसला करना पड़ा. उनका कहना है कि देश की उम्मीदों को लेकर मैदान पर उतरना सम्मान की बात है, लेकिन उस मौके से दूर रहना सच में दर्द देता है.

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नीरज का यह चोटों से जूझने का पहला अनुभव नहीं है. 2019 में उन्हें दाएं कोहनी की सर्जरी करवानी पड़ी थी. 2022 में ग्रोइन इंजरी के कारण वह कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर रहे. 2023 में मसल स्ट्रेन ने उनका सीजन प्रभावित किया, जबकि 2024 में एडडक्टर की परेशानी के कारण उन्होंने एक इवेंट से नाम वापस लिया था. अब टखने की चोट ने उन्हें एशियन गेम्स और डायमंड लीग फाइनल दोनों से बाहर कर दिया है.उनका आखिरी बड़ा मुकाबला लॉजेन डायमंड लीग रहा, जहां वह श्रीलंका के रुमेश पथिरागे के बाद दूसरे स्थान पर रहे.

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'दोस्त मेरा टखना नहीं पूछते...'
नीरज ने कहा कि चोट खेल का हिस्सा है और हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ऐसे समय में आसपास के लोगों का सपोर्ट काफी मायने रखता है. उन्होंने बताया कि वह ट्रेनिंग, ट्रैवल और इवेंट के कारण घर से काफी दूर रहते हैं, इसलिए अच्छे दोस्तों का साथ उन्हें पॉजिटिव और जमीन से जुड़ा रखता है.

उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में हर बार सलाह की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी बस किसी दोस्त का फोन करना और किसी बिल्कुल अलग मुद्दे पर बात करना काफी होता है.

नीरज ने बताया कि उनके कुछ दोस्त जानते हैं कि वह इस समय 'अच्छी जगह पर नहीं हैं', लेकिन फोन करने पर वे उनके टखने के बारे में सवाल नहीं करते. वे हंसते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं और मिलने के प्लान बनाते हैं. नीरज के मुताबिक, यही उन्हें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ अगली प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है और दोस्तों का यह साथ उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मदद करता है.

एशियन गेम्स 2026 ओपनिंग सेरेमनी: कब, कहां और कितने बजे देखें?

एशियन गेम्स 2026 का आगाज आज यानी 19 सितंबर से जापान के आइची-नागोया में होने जा रहा है. खेलों के इस बड़े आयोजन की शुरुआत रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी से होगी.

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कितने बजे शुरू होगी ओपनिंग सेरेमनी?
ओपनिंग सेरेमनी 19 सितंबर को जापान के स्थानीय समय के मुताबिक शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक होगी. भारत में इसका लाइव प्रसारण दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक देखा जा सकेगा.

भारत में टीवी पर कहां देखें?
भारत में एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports 1 और Sony Sports 5 पर होगा. सके अलावा अलग-अलग भाषाओं में भी कवरेज उपलब्ध रहेगी, Sony Sports 3 पर हिंदी और Sony Sports 4 पर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में देख सकते हैं. 

मोबाइल और ऑनलाइन कहां देखें?
अगर आप टीवी पर मैच या ओपनिंग सेरेमनी नहीं देख पा रहे हैं, तो भारत में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV के ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.यानी भारत में ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए 19 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे तैयार रहिए.
 

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