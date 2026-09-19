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6,6,6,6,6,6, जब T20 में आज के ही द‍िन आया युवराज का तूफान, फ्लिंटॉफ का गुस्सा उतारा स्टुअर्ट ब्रॉड पर

19 सितंबर 2007 को युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया था. इस ऐतिहासिक कारनामे को 19 साल पूरे हो गए हैं. युवराज ने सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था और उनकी 16 गेंदों में 58 रनों की तूफानी पारी ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

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19 साल पहले आज (19 सितंबर, 2007) ही के दिन युवराज सिंह ने जड़ा था इतिहास (Photo: Reuters)
19 साल पहले आज (19 सितंबर, 2007) ही के दिन युवराज सिंह ने जड़ा था इतिहास (Photo: Reuters)

19 सितंबर 2007...क्रिकेट की दुनिया में यह तारीख हमेशा याद की जाएगी, इसी दिन भारत के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया था, आज इस ऐतिहासिक पल को 19 साल पूरे हो गए हैं.

2007 टी20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच डरबन के किंग्समीड मैदान पर सुपर-8 का मुकाबला खेला जा रहा था, इंग्लैंड की ओर से 19वां ओवर स्टुअर्ट ब्रॉड करने आए, उस समय ब्रॉड सिर्फ 21 साल के थे.

ब्रॉड की पहली गेंद युवराज ने डीप मिड-विकेट के ऊपर से मारी. दूसरी गेंद बैकवर्ड स्क्वेयर लेग के ऊपर से, और फिर युवराज ने तीसरी गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भेजी. चौथी गेंद डीप पॉइंट गई, जबकि पांचवीं गेंद फिर से मिड-विकेट के ऊपर से चली गई. आखिरी गेंद को लॉन्ग-ऑन के ऊपर से जोरदार शॉट मारकर भेजा गया. नतीजा, 6 गेंदों पर 6 छक्के और एक ओवर में 36 रन. 

फ्लिंटॉफ से हुई थी बहस

युवराज की इस तूफानी बल्लेबाजी से ठीक पहले उनकी इंग्लैंड के ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ से बहस हुई थी, इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान पॉल कॉलिंगवुड ने 19वें ओवर की जिम्मेदारी युवा स्टुअर्ट ब्रॉड को दी.

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लेकिन ब्रॉड के लिए यह ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा, युवराज ने मैदान के चारों तरफ छक्के उड़ाते हुए पूरे क्रिकेट जगत को अपनी पावर हिटिंग से चौंका दिया.

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सिर्फ 12 गेंदों में ठोकी फिफ्टी

युवराज ने इस मुकाबले में महज 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, यह उस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक था. उन्होंने कुल 16 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 3 चौके शामिल थे, भारत ने 20 ओवर में 218/4 का स्कोर खड़ा किया और मुकाबला 18 रन से अपने नाम किया. युवराज को उनके इस दमदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब भी मिला.

2 हफ्ते पहले खाए थे 5 छक्के

स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने से करीब 2 हफ्ते पहले 5 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के डिमित्री मैस्क्रेन्हास ने युवराज के एक ओवर में 5 छक्के जड़े थे.  

युवराज बने पहले बल्लेबाज

स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ लगाए गए लगातार छह छक्कों के साथ युवराज सिंह टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में एक ओवर की छह गेंदों पर छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने. इससे पहले 2007 में ही हर्शल गिब्स वनडे क्रिकेट में नीदरलैंड्स के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के लगा चुके थे.

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19 साल बाद भी यादगार है वो पल

समय बीत गया, टी20 क्रिकेट में नए रिकॉर्ड बने और कई नए पावर हिटर सामने आए, लेकिन 19 सितंबर 2007 का वो ओवर आज भी क्रिकेट फैन्स के बीच खास है.

युवराज के उस तूफानी अंदाज की झलक आज के भारतीय बल्लेबाजों में भी दिखाई देती है, हाल ही में अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों में सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक जड़ा, युवराज खुद अभिषेक के मेंटर भी हैं और हाल ही में उन्होंने अभिषेक को बल्लेबाजी को लेकर सलाह दी थी.

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