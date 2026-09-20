ईरान ने अमेरिका को बता दीं 7 शर्तें, कहा- नहीं माने तो होगी निर्णायक जंग

ईरान ने अमेरिका के साथ जारी जंग को खत्म करने के लिए बातचीत की सात शर्तें बताई हैं. ये शर्तें कतर के जरिए अमेरिका तक पहुंचाई गई हैं. इसके साथ ही, ईरान ने चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानता हैं तो तेरहान आगे एक निर्णायक जंग के लिए जंग तैयार है.

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ईरान की शर्तों में सभी मोर्चों पर जंग खत्म करना, रोके गए ईरानी फंड को जारी करना और समुद्री नाकेबंदी हटाना शामिल है. ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रेज़ाई ने कहा कि कतर ने ईरान की शर्तें अमेरिका तक पहुंचा दी हैं और ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है.

क्या हैं ईरान की शर्तें

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहसिन रेज़ाई ने कहा कि वे कतर के संपर्क में हैं और ट्रंप की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. रेजाई ने बताया कि ईरान की शर्तों में सभी मोर्चों पर जंग खत्म करना, रोके गए ईरानी फंड को जारी करना और समुद्री नाकेबंदी हटाना शामिल है. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने के लिए यह सात शर्तें रखी गई हैं. उनका कहना है कि ईरान का रुख बिल्कुल स्पष्ट है.

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रेजाई का कहना है कि इन शर्तों को मानना अमेरिका के हित में होगा. उन्होंने कहा कि ट्रंप की धमकियों से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है और ईरान निर्णायक जंग के लिए भी तैयार है.

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पिछले महीने एक समझौते (MoU) की समय-सीमा खत्म होने के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच कतर और पाकिस्तान फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं.

ईरान निर्णायक जंग के लिए तैयार

रेज़ाई ने कहा कि तेहरान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. और उसने अपनी सैन्य योजना में भी बदलाव किया है. रेज़ाई ने ईरान द्वारा हाल ही में एक अमेरिकी जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर के पास मल्टी-वॉरहेड एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण करने का भी दावा किया है.

वहीं, ईरान के सुरक्षा प्रमुख ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में ईरान की कोई भी जवाबी कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो सकती है. जब रेजाई से पूछा गया कि क्या जंग जल्द खत्म हो सकती है तो उन्होंने साफ कहा कि व्यावहारिक रूप से जंग अब भी जारी है. साथ ही उन्होंने कहा कि तेहरान एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसका मकसद टकराव को जल्द से जल्द खत्म करना है.

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