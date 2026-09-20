चीन से AI मुकाबले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, बनेगी 'AI फोर्स'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वे एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सलाहकार, या "AI ज़ार" नियुक्त करने और एक "AI फ़ोर्स" बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इनका ढांचा कैसे होगा और इसे किस तरह लागू किया जाएगा.

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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए इसकी घोषणा की है. उनका कहना है कि प्रशासन AI इंडस्ट्री के विकास में मदद करने के साथ ही गलत कामों से निपटने के लिए मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणालियों का इस्तेमाल करेगा.

ट्रंप का कहना है कि वे किसी भी तरह से AI इंडस्ट्री की ग्रोथ में रुकावट नहीं डालने वाले हैं और न ही इस पर कोई रोक लगाएंगे. उन्होंने साफ कहा है कि वे इसे और बढ़ाएंगे, इसकी मदद करेंगे और इसके बढ़ने पर नजर भी रखेंगे.

अमेरिका और चीन की AI रेस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह ऐलान गुरुवार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक से पहले आया है. अमेरिका और चीन में AI के क्षेत्र में आगे निकलने की होड़ चल रही है. दोनों ही देश अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के लिए AI को बहुत जरूरी मानते हैं.

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ट्रंप और टेक्नोलॉजी कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि AI पर ज्यादा नियम लगाने से अमेरिकी विकास धीमा हो सकता है. साथ ही, अधिकारियों का यह भी मानना है कि इससे चीनी कंपनियों से मुकाबला करने में उन्हें नुकसान हो सकता है. हालांकि, AI से जुड़े सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस पर असहमति जताई है.

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की रविवार को न्यूयॉर्क में जेपी मॉर्गन चेस के हेडक्वार्टर में चीन के वाइस प्रीमियर हे लिफेंग से मुलाकात होने वाली है. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में AI सुरक्षा, व्यापार और दूसरे आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.

AI को लेकर बढ़ती चिंता

ट्रंप ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब अमेरिकी सासंद और तकनीकी विशेषज्ञों में AI से जुड़े संभावित खतरों को लेकर चिंता बढ़ी है. इस महीने की शुरुआत में ही एंथ्रोपिक के पूर्व रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने साफ तौर पर कहा था कि AI को विकसित करने वाले लोक यह मानते हैं यह आने वाले दशक में अस्तित्व के लिए खरता बन सकती है. हालांकि, ट्रंप ने बार-बार AI से जुड़ी चिंताओं को कम आंका है और यह तर्क दिया है कि इसपर ज्यादा नियम लगाने की जरूरत नहीं है.

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