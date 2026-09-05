अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान होने के बाद सेलेक्शन को लेकर बहस शुरू हो गई है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज एस बद्रीनाथ (S Badrinath) ने टीम में वॉश‍िंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह को लेकर सवाल खड़े किए हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने बिना सीधे नाम लिए मुख्य कोच गौतम गंभीर पर भी निशाना साधा है.

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बद्रीनाथ ने टीम सेलेक्शन पर अपनी राय दी. बद्रीनाथ ने सुंदर को लगातार मिल रहे सपोर्ट पर सवाल उठाया. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि 'कोच के फेवरेट' फिर वापस आ गए हैं. बद्रीनाथ ने सुंदर को लेकर कहा अब उन्हें इस भरोसे का फायदा उठाना चाहिए.

बद्रीनाथ का इशारा साफ तौर पर टीम मैनेजमेंट और खासकर कोचिंग सेटअप की तरफ था. हालांकि, उन्होंने गौतम गंभीर का सीधे नाम लेकर कोई आरोप नहीं लगाया.

वहीं बद्रीनाथ ने नीतीश कुमार रेड्डी पर भी अपनी राय रखी. यहां उन्होंने खास तौर पर नीतीश की गेंदबाजी को निशाने पर लिया. बद्रीनाथ ने कहा कि वह नीतीश को उतना ऊंचा रेट नहीं करते और इसकी वजह उनकी गेंदबाजी है. उनके मुताबिक नीतीश मूल रूप से बल्लेबाज हैं, न कि ऐसे ऑलराउंडर जिन्हें गेंद के साथ वह ज्यादा रेट करते हों.यानी बद्रीनाथ की आपत्ति नीतीश की बल्लेबाजी से ज्यादा उनकी बॉलिंग एब‍िल‍िटी को लेकर है.

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अफगान‍िस्तान सीरीज में दोनों की टीम में एंट्री

वॉश‍िंगटन और नीतीश दोनों को अफगान‍िस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल किया गया है. सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को दिल्ली में है. यह सीरीज ऐसे समय हो रही है जब भारतीय टीम में एशियन गेम्स (Asian Games) में अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने से पहले कई बदलाव किए गए हैं.

भारत को इस महीने के आखिर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में अपने खिताब की रक्षा करनी है. ऐसे में अफगान‍िस्तान के खिलाफ सीरीज टीम संयोजन और खिलाड़ियों को परखने के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है.

बुमराह की वापसी से बद्रीनाथ खुश

जहां बद्रीनाथ ने वॉश‍िंगटन और नीतीश के सेलेक्शन पर सवाल उठाए, वहीं जसप्रीत बुमरा की संभावित वापसी को उन्होंने भारतीय टीम के लिए पॉज‍िट‍िव खबर बताया. उनको अफगान‍िस्तान सीरीज के लिए टीम में जगह मिली है. हालांकि उनकी उपलब्धता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Centre of Excellence) की फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगी.

इसके अलावा हर्षित राणा को भी टीम में शामिल किया गया है. बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा की सीरीज में भागीदारी फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन है.

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भारत और अफगान‍िस्तान के बीच तीन मैचों की T20I सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा. इस सीरीज में एक तरफ टीम इंडिया की नजर एशियन गेम्स से पहले अपनी तैयारियों पर होगी, तो दूसरी तरफ बुमराह की संभावित वापसी पर भी सभी की नजर रहेगी. वहीं वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों के सेलेक्शन ने सीरीज शुरू होने से पहले ही बहस को गरम कर दिया है.



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