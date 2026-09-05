जारी हुआ UGC NET 2026 री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड, चेक कर लें पूरा शेड्यूल  

यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषय के री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. बता दें कि जब से पेपर को रद्द किया गया है तब से ही छात्र एडमिट कार्ड को लेकर परेशान थे और इंतजार कर रहे थे लेकिन अब उनका वेट खत्म हो गया है. उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड बेहद जरूरी है.

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9 और 10 सितंबर होनी है परीक्षा

NTA के जारी हुए शेड्यूल के मुताबिक, अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा का आयोजन 9 सितंबर को किया जाएगा. वहीं, सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा.

किस शिफ्ट में होगा पेपर?

वहीं, अगर पेपर के शिफ्ट के बारे में बात करें, तो

इंग्लिश- परीक्षा 9 सितंबर को पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी.

वहीं, कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को पहली ही शिफ्ट यानी सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी.

सोशियोलॉजी- सोशियोलॉजी का री-एग्जाम 10 सितंबर को पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा.

कैसे डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

इसके बाद होमपेज पर UGC NET री-एग्जाम एडमिट कार्ड से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.

अब लॉगिन पेज स्क्रीन पर ओपन होगा. यहां आवेदन संख्या और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें.

इसके बाद मांगी गई जानकारी और सिक्योरिटी पिन भरकर सबमिट करें.

स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा.

क्यों दोबारा हो रही परीक्षा?

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सवाल ये है कि आखिर क्यों इन विषयों की परीक्षा हो रही है? तो बता दें कि अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के उन उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा जिन्होंने पहले परीक्षा में भाग लिया था. हालांकि, जब पहले परीक्षाओं का आयोजन किया गया था तब खामियों और तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई थीं. जब जांच की गई तो, दोबारा से परीक्षा कराने का फैसला लिया गया.

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