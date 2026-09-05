scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जारी हुआ UGC NET 2026 री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड, चेक कर लें पूरा शेड्यूल  

UGC NET 2026 री-एग्जाम के लिए एजमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी  विषय के लिए कार्ड जारी किया है. परीक्षा का आयोजन 9 और 10 सितंबर को होगा. 

Advertisement
X
जारी हुआ यूजीसी नेट 2026 के लिए एडमिट कार्ड.
जारी हुआ यूजीसी नेट 2026 के लिए एडमिट कार्ड.

यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषय के री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. बता दें कि जब से पेपर को रद्द किया गया है तब से ही छात्र एडमिट कार्ड को लेकर परेशान थे और इंतजार कर रहे थे लेकिन अब उनका वेट खत्म हो गया है. उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड बेहद जरूरी है. 

9 और 10 सितंबर होनी है परीक्षा 

NTA के जारी हुए शेड्यूल के मुताबिक, अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा का आयोजन 9 सितंबर को किया जाएगा. वहीं, सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

SSC ने इन पदों पर निकाली वैकेंसी.
SSC के इन पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 1 लाख रुपये से ज्यादा, जानें डिटेल
सांभर में मिला दिया गोबर पाउडर.
स्कूल के सांभर में मिलाया गोबर पाउडर, पत्नी की नौकरी जाने का लिया बदला
चंद घंटे की बारिश से दिल्ली एयरपोर्ट पानी-पानी, गाड़ियों की लगीं कतारें
Delhi airport flooded, streets waterlogged after an hour of heavy rain
एक घंटे की बारिश में ही डूबी दिल्ली! एयरपोर्ट पर भरा पानी, सड़कों पर वाटरफॉल
Sanjay Azad
'दो मिनट पुलिस नहीं आती तो...', बोले निशु आजाद के पिता, जंतर-मंतर केस में ट्विस्ट

किस शिफ्ट में होगा पेपर? 

वहीं, अगर पेपर के शिफ्ट के बारे में बात करें, तो 

इंग्लिश- परीक्षा 9 सितंबर को पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी.

वहीं, कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को पहली ही शिफ्ट यानी सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी. 

सोशियोलॉजी- सोशियोलॉजी का री-एग्जाम 10 सितंबर को पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा. 

कैसे डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड?

  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.
  • इसके बाद होमपेज पर UGC NET री-एग्जाम एडमिट कार्ड से जुड़े लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब लॉगिन पेज स्क्रीन पर ओपन होगा. यहां आवेदन संख्या और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें. 
  • इसके बाद मांगी गई जानकारी और सिक्योरिटी पिन भरकर सबमिट करें.
  • स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा.

क्यों दोबारा हो रही परीक्षा? 

Advertisement

सवाल ये है कि आखिर क्यों इन विषयों की परीक्षा हो रही है? तो बता दें कि अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के उन उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा जिन्होंने पहले परीक्षा में भाग लिया था. हालांकि, जब पहले परीक्षाओं का आयोजन किया गया था तब खामियों और तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई थीं. जब जांच की गई तो, दोबारा से परीक्षा कराने का फैसला लिया गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भूल जाएंगे TIAGO EV और COMET... आ रही Hyundai की सस्ती EV |
    Asia Cup: पाकिस्तान की खैर नहीं... लेकिन दुबई के 3 ‘दुश्मन’ बिगाड़ सकते हैं भारत का खेल |
    टीचर से बिछड़ने का दर्द नहीं सह पाए छात्र, Teachers’ Day पर वायरल हुए Video |
    'ये तेरा काम नहीं...', पैपराजी पर गुस्से में चिल्लाए सलमान खान, घूरकर दिखाई आंखें, फिर दी चेतावनी |
    हर दिन ₹45 का निवेश, मिलेंगे 25 लाख... कमाल की ये LIC स्‍कीम! |
    सड़क पर नशे में धुत ड्राइवर का तांडव... बेकाबू रफ्तार से 8 बाइकों को मारी टक्कर, चंद सेकंड में उड़े परखच्चे |
    चीन ने पहली बार नेपाल बाढ़ पर मौत का आंकड़ा किया सार्वजनिक |
    Budh Nakshatra Parivartan 2026: आज से 4 राशियों को मिलेगा छप्परफाड़ पैसा! बुध करेगा चमत्कार |
    'मेरी पत्नी वैभव की वजह से दलीप ट्रॉफी देख रही थी...', 15 साल के 'बेबी बॉस' पर फिदा ये दिग्गज क्रिकेटर |
    हिंदू मंदिर विवाद पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार
    Advertisement