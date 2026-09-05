टीचर से बिछड़ने का दर्द नहीं सह पाए छात्र, Teachers’ Day पर वायरल हुए Video

आज Teachers’ Day है. हर साल 5 सितंबर को देशभर में छात्र अपने शिक्षकों को याद करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और बताते हैं कि उनकी जिंदगी में किसी शिक्षक का कितना बड़ा योगदान रहा है. लेकिन शिक्षक और छात्र का रिश्ता सिर्फ किताबों, क्लास और होमवर्क तक सीमित नहीं होता. कई बार एक शिक्षक बच्चों की जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाता है, जिससे दूर होना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है.

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2026 में सामने आए कुछ वायरल वीडियो इसी रिश्ते की कहानी कहते हैं. इन वीडियो में छात्रों का अपने शिक्षक के लिए प्यार और सम्मान किसी भाषण से नहीं, बल्कि उनके आंसुओं और भावनाओं से दिखाई देता है.

पहला वीडियो: ट्रांसफर हुआ तो छात्रों ने गेट ही बंद कर दिया

महाराष्ट्र के अमरावती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. यहां छात्रों को जब पता चला कि उनके पसंदीदा शिक्षक का ट्रांसफर हो गया है तो वे उन्हें जाने देने के लिए तैयार नहीं थे. छात्रों ने स्कूल का गेट बंद कर दिया और शिक्षक को रोकने की कोशिश की.

वीडियो में बच्चे भावुक नजर आते हैं. कोई शिक्षक से लिपट रहा है तो कोई उन्हें जाने से रोक रहा है. यह सिर्फ ट्रांसफर का विरोध नहीं था. बच्चों की प्रतिक्रिया बता रही थी कि शिक्षक उनके लिए कितने खास बन चुके थे.

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दूसरा वीडियो: आखिरी दिन की बात सुनते ही रो पड़े बच्चे

5 अगस्त 2026 की यह घटना दुर्गापुर के एक सरकारी स्कूल की है. शिक्षक के ट्रांसफर की खबर मिलते ही बच्चे भावुक हो गए. कई छात्र रोने लगे और अपने शिक्षक को जाने से रोकने की कोशिश करते दिखे. वीडियो में बच्चों का अपने शिक्षक के प्रति लगाव साफ नजर आता है.

क्योंकि कई बार शिक्षक की दी हुई सबसे बड़ी चीज कोई किताब या नंबर नहीं होता. वह आत्मविश्वास होता है, सही दिशा होती है और यह एहसास होता है कि कोई ऐसा इंसान भी है जो आपकी क्षमता पर भरोसा करता है.

तीसरा वीडियो: प्रोफेसर की विदाई बनी यादगार

यह रिश्ता सिर्फ स्कूल के बच्चों तक सीमित नहीं है. कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी कई शिक्षक छात्रों की जिंदगी पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं.

2026 में 33 साल की सेवा के बाद एक कॉलेज प्रोफेसर की विदाई का वीडियो भी सामने आया. छात्रों और फैकल्टी ने मिलकर उन्हें ऐसी विदाई दी कि वह पल भावुक हो गया. छात्रों का सम्मान और अपने शिक्षक के लिए भावनाएं साफ दिखाई दीं.

कॉलेज पहुंचने के बाद छात्र भले ही बड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी प्रोफेसर का महत्व कम नहीं होता. कई बार वही शिक्षक पढ़ाई के साथ करियर, फैसलों और जिंदगी को लेकर सलाह देने वाला मेंटर बन जाता है.

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आखिर इतना गहरा क्यों होता है शिक्षक-छात्र का रिश्ता?

इन तीनों वीडियो में एक बात समान है- छात्र अपने शिक्षक को सिर्फ शिक्षक नहीं मान रहे.

एक शिक्षक रोज क्लास में कुछ घंटे बिताता है, लेकिन उन घंटों में वह बच्चों को सिर्फ विषय नहीं पढ़ाता. वह उनकी गलतियां सुधारता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है, कभी डांटता है और कई बार तब भरोसा करता है जब छात्र खुद पर भरोसा नहीं कर पाता.

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