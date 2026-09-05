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'ये तेरा काम नहीं...', पैपराजी पर गुस्से में चिल्लाए सलमान खान, घूरकर दिखाई आंखें फिर...

सलमान खान बिग बॉस 20 की होस्टिंग की कमान संभालने वाले हैं. लेकिन प्रीमियर एपिसोड की शूटिंग के दौरान पैप्स को पोज देते हुए दबंग खान भड़क गए. आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए जानते हैं...

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सलमान खान को आया गुस्सा (Photo: Instagram @beingsalmankhan)
सलमान खान को आया गुस्सा (Photo: Instagram @beingsalmankhan)

सलमान खान का मच-अवेटेड रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' एक बार फिर दस्तक देने जा रहा है. शो का प्रीमियर एपिसोड शूट हो चुका है. लेकिन प्रीमियर एपिसोड की शूटिंग के दौरान सलमान खान पैप्स पर बुरी तरह भड़क गए. आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए जानते हैं...

सलमान को क्यों आया गुस्सा?

'बिग बॉस 20' के सेट से सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, सलमान खान बिग बॉस के सेट पर पैप्स को पोज दे रहे थे. तभी पैप्स ने सलमान को 'बाबा' कहकर पोज देने को कह दिया.

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बाबा सुनने के बाद सलमान खान भड़क गए. सलमान गुस्से से तिलमिलाकर बोले- बाबा? ये तेरा काम नहीं है. मुझे कैमरे के आगे आने की जरूरत नहीं है. पैपराजी के फोटोज के बार-बार रिक्वेस्ट करने पर सलमान खान इरिटेट होते भी नजर आए. सलमान को गुस्से में देख हर कोई हैरान रह गया. 

 

 

सलमान का दिखा टशन

इसके अलावा बिग बॉस के मंच से सलमान खान ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. सलमान टशन में पोज देते दिखे. जींस, टाइट फिटेड टी-शर्ट संग उन्होंने वेस्टकोट टीम-अप किया. सलमान ने हैट लगाकर अपना लुक कंप्लीट किया. दबंग खान ने फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा- #BiggBoss20. 

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सलमान हमेशा की तरह काफी डैशिंग लग रहे हैं. भाईजान के रॉकिंग लुक पर फैंस दिल हार रहे हैं. 60 की उम्र में सलमान की फिटनेस भी फैंस को क्रेजी कर रही है. 

सलमान ने शो के लिए वसूली मोटी रकम?

बता दें कि बिग बॉस 20 रविवार 6 सितंबर से शुरू हो रहा है. शो को आप JioHotstar और कलर्स टीवी पर देख सकेंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 20 के पूरे सीजन की होस्टिंग के लिए सलमान खान को 120 करोड़ रुपये ऑफर हुए हैं. हालांकि, सलमान की फीस कंफर्म नहीं हुई है.

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