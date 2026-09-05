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सड़क पर नशे में धुत ड्राइवर का तांडव... बेकाबू रफ्तार से 8 बाइकों को मारी टक्कर, चंद सेकंड में उड़े परखच्चे

हैदराबाद के KPHB इलाके में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े आठ दोपहिया वाहनों से टकरा गई. कार के अंदर शराब की बोतल मिलने के बाद चालक के नशे में होने की आशंका है. हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

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हैदराबाद में बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 8 दोपहिया वाहनों को मारी टक्कर.(Photo- ITG)
हैदराबाद में बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 8 दोपहिया वाहनों को मारी टक्कर.(Photo- ITG)

हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड (KPHB) इलाके में शनिवार, 5 सितंबर की सुबह एक तेज रफ्तार कार कथित तौर पर बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े आठ दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में सभी आठ वाहनों को नुकसान पहुंचा है.

यह घटना KPHB पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई. बताया गया है कि बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी कई मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी, जिससे सभी आठ दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

पुलिस को कार के अंदर शराब की एक बोतल मिली है. ऐसे में आशंका है कि चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था. घटना के बाद चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया. फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. चालक की पहचान और क्या उसका शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर जांच की गई थी, इस बारे में अभी और जानकारी का इंतजार है.

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हादसे में एक बच्चे की मौत

तेलंगाना के ही कामारेड्डी शहर में शुक्रवार को सड़क हादसे में 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई, जबकि एक अन्य नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा उस समय हुआ, जब दो कारों की टक्कर के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर फंस गया. स्कूटर पर दो लड़के सवार थे.

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हादसा कामारेड्डी के अशोक नगर इलाके में शिशु मंदिर स्कूल के सामने होटल इंटरनेशनल के पास हुआ. यहां दो कारों की टक्कर हो गई और दोनों वाहनों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर फंस गया.

इस हादसे में श्रीराम नगर कॉलोनी निवासी 15 वर्षीय हेमंत को गंभीर चोटें आईं. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हेमंत के साथ स्कूटर पर उसका दोस्त 16 वर्षीय लोकेश भी सवार था. हादसे में लोकेश गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए कामारेड्डी सरकारी जनरल अस्पताल ले जाया गया.

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