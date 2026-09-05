Budh Nakshatra Parivartan 2026: आज से 4 राशियों को मिलेगा छप्परफाड़ पैसा! बुध करेगा चमत्कार

Budh Nakshatra Parivartan 2026: आज बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क के कारक ग्रह बुध सूर्य के स्वामित्व वाले उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं. बुध इस नक्षत्र में 13 सितंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे. सूर्य और बुध में मित्रवत संबंध हैं, इसलिए सूर्य के नक्षत्र में बुध का यह गोचर ज्ञान, कार्यकुशलता, निर्णय क्षमता और व्यावसायिक सफलता में वृद्धि करने वाला माना जाता है. 8 दिनों की इस अवधि के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित राशियों को विशेष लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के स्वामी भी बुध देव ही हैं, जिससे यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेगा.
लाभ: संचार (Communication), मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ होगा.
पारिवारिक जीवन: भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा और छोटी- दूरी की फलदायी यात्राएं हो सकती हैं.
आर्थिक लाभ: व्यापार में नए सौदे लाभदायक सिद्ध होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
सिंह राशि (Leo)
उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण सिंह राशि में आता है, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य हैं.
करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और वाणी का प्रभाव बढ़ेगा. अटके हुए व्यावसायिक सौदे पूरे हो सकते हैं.
आर्थिक स्थिति: आय के नए मार्ग खुलेंगे और धन संचय करने में सफलता मिलेगी.
विशेष: समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
कन्या राशि (Virgo)
उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र के अंतिम तीन चरण कन्या राशि में आते हैं. इसके अलावा बुध कन्या राशि के ही स्वामी हैं.
लाभ: बौद्धिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, शोध या विश्लेषणात्मक कार्य से जुड़े हैं, तो समय अत्यंत शुभ है.
करियर: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी और पुरानी बीमारियों से राहत महसूस होगी.
धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के जातकों के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन भाग्य और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा.
करियर: कार्यस्थल पर अधिकारियों और वरिष्ठों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. आपके सुझावों की सराहना होगी.
आर्थिक स्थिति: पिता या पैतृक संपत्ति से धन लाभ के योग बन रहे हैं.
विशेष: धर्म और आध्यात्मिक कार्यों की ओर झुकाव बढ़ेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
उपाय
बुध के इस गोचर काल के दौरान भगवान गणेश की आराधना करना, उन्हें दूर्वा अर्पित करना और ऊं बुं बुधाय नमः मंत्र का जप करना सभी राशियों के जातकों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा.