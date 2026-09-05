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भूल जाएंगे TIAGO EV और COMET... आ रही Hyundai की सस्ती EV

भारतीय बाजार में हुई अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने वाली है. ये कार दमदार फीचर्स के साथ आएगी. कयास हैं कि कंपनी इसे दो बैटरी ऑप्शन के साथ लॉन्च कर सकती है, जिसमें एक लॉन्ग रेंज और दूसरी स्टैंडर्ड रेंज के साथ आएगी. भारतीय बाजार में इस कार का सीधा मुकाबला एमजी कॉमेट, टाटा टियागो ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से होगा.

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Hyundai की नई इलेक्ट्रिक ईवी ग्लोबल मार्केट में आने वाली इंस्टर से प्रेरित हो सकती है. (Photo: Hyundai.com)
Hyundai की नई इलेक्ट्रिक ईवी ग्लोबल मार्केट में आने वाली इंस्टर से प्रेरित हो सकती है. (Photo: Hyundai.com)

हुंडई (Hyundai) भारतीय बाजार में दो कारों को लॉन्च करने वाली है. इसमें एक मिड साइज एसयूवी होने वाली है, जबकि दूसरी कार ब्रांड की कॉम्पैक्ट ईवी होगी. हुंडई अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को इस साल ही लॉन्च कर सकती है. वैसे तो पहले जानकारी आई थी कि ये कार हुंडई मार्च 2027 तक लॉन्च करेगी. लेकिन अब इससे जुड़ी नई जानकारी सामने आई है. 

हुंडई मोटर इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण गर्ग ने बताया कि ब्रांड की नई इलेक्ट्रिक कार मार्च 2027 से पहले लॉन्च होगी. ऑटोकार प्रोफेशनल को दी जानकारी में गर्ग ने बताया है कि ये कार 2026 के अंत तक भारत में लॉन्च हो सकती है. 

कब लॉन्च होगी Hyundai EV?

उन्होंने बताया कि ईवी शुरुआत में स्वोल्ट (Svolt) की बैटरी इस्तेमाल करेगी, बाद में कंपनी एक्साइड (Exide) की बैटरी यूज करेगी. कंपनी का ओरिजनल प्लान एक्साइड बैटरी यूज करने का ही है. हुंडई को उम्मीद है कि अगले साल तक घरेलू सेल्स में उनकी इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 7 परसेंट तक पहुंच जाएगी. 

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वित्तवर्ष 2026 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) की बात करें, तो भारत में हुंडई की कुल सेल्स में ईवी की हिस्सेदारी 1 परसेंट है. ऐसा ही कुछ हाल वित्तवर्ष 2025 में भी था. तरुण गर्ग ने बताया, 'हम स्वोल्ट सेल के साथ नई ईवी को लेकर तैयार हो गए हैं. दूसरी बैटरी सेल यूज करने पर प्रोग्राम में देरी होती, हम और देर नहीं करना चाहते हैं.'

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क्या होगा कार में खास? 

अपकमिंग कॉम्पैक्ट ईवी का कोडनेम एचई1आई (HE1i) है, जो ब्रांड के ई-जीएमपी (के) [E-GMP (K)] प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा. इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ही इंटरनेशनल मार्केट में आने वाली इंस्टर ईवी (Inster EV) में भी होता है. ये कार दो वर्जन में आ सकती है, जिसमें स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज का विकल्प मिलेगा. 

हालांकि, कार की रेंज और बैटरी को लेकर जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. कयास हैं कि कंपनी इस कार को 355 किलोमीटर तक की रेंज के साथ ऑफर कर सकती है. हुंडई ने कन्फर्म किया है कि कॉम्पैक्ट ईवी में नेक्स्ट जनरेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. यानी कार में हमें प्लेओस कनेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है.

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