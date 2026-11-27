Matar Paratha Recipe: सर्दियों में आलू, गोभी और मूली के पराठे तो अक्सर घरों में बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने एक बार मटर के पराठे बनाकर खाए हैं. सर्दियों में हरी-हरी मटर खूब बाजारों में बिकती है और लोग इसे मजे से खाना भी पसंद करते हैं. मगर एक बार घर पर मटर के पराठे बनाकर देखिए, इसका स्वाद आपको सबसे अच्छा लगेगा और आप बार-बार इसको नाश्ते में बनाएंगे.

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मटर के पराठे बनाने की आसान रेसिपी शेफ कुणाल कपूर ने आसान रेसिपी शेयर की है, जिसकी मदद से आप घर पर झटपट क्रिस्पी पराठे बना सकते हैं. मटर की सब्जी तो बहुत खाई होगी, मगर इस बार आप इसके पराठे बनाकर खाएं. इसका स्वाद आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और बच्चे और बड़े सभी इसे मजे से खाएंगे. मटर के पराठे बनाने में भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और शेफ कुणाल की रेसिपी आपके बहुत काम आएगी.

मटर पराठा बनाने के लिए सामग्री

आटे के लिए:

2 कप गेहूं का आटा

½ छोटा चम्मच नमक

आवश्यकतानुसार पानी

खाना पकाने के लिए घी या तेल

हरी मटर की फिलिंग के लिए:

1½ कप ताजी हरी मटर

उबालने के लिए 1 लीटर पानी

एक चुटकी नमक और चीनी

4 बड़े चम्मच तेल

एक चुटकी हींग

1 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच सौंफ

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर

एक चुटकी हल्दी पाउडर

1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर

स्वादानुसार सादा नमक और काला नमक

2 छोटे चम्मच कटी हुई हरी मिर्च

मुट्ठी भर कटी हुई पुदीने की पत्तियां

मटर के पराठे बनाने का आसान तरीका

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मटर के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले पैन में पानी गर्म करना है और फिर उसमें मटर उबालने के लिए रख दें. उस पर ऊपर से नमक छिड़ दें. जब तक मटर सॉफ्ट ना हो जाए, उसको फिर पानी से निकाल कर अलग रख लें. एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा, नमक और पानी मिलाकर सख्त आटा गूंथ लें. आटे को साइड में ढककर 10 मिनट के लिए रख दें. स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें हींग,जीरा और सौंफ डालकर भून लें. फिर इसमें मटर, नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और अमचूर डालकर 2 से 3 मिनट तक भूनें. उसके स्टफिंग को कुछ देर के लिए प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए और ऊपर से हरी मिर्च बारीक कटी और पुदीना के पत्ते डालकर मिला दें. इसके बाद मटर को दरदरा मसल ले, ताकि टेक्सचर बरकरार रहें. इससे स्टफिंग पराठों से बाहर भी नहीं आएगी. आटे की लोइयां बनाकर रख लें और फिर उनमें एक-एक करके स्टफिंग भरकर रख लें. फिर उनको बेलकर पराठे की शेप दें. इस बीच तवे को गैस पर गर्म कर लें और फिर पराठे को तवे पर रखें और तेल या घी लगाकर उनको दोनों साइड से सेक लें. जब पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए तो उसमे गैस पर से निकाल लें.

किसके साथ सर्व करें पराठा

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मटर के पराठे आप दही, सब्जी या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, जिससे उनका स्वाद अच्छा रहता है. सर्दियों में लोग दही की जगह गर्म चाय के साथ भी नाश्ते में मटर के क्रिस्पी पराठे खा सकते हैं.

खास टिप्स

मटर को उबालने के बाद ठंडे पानी में कुछ देर डालें, इससे उनका कलर नहीं बदलता है. इसके साथ ही मटर को पीसकर पेस्ट नहीं बनाना है,क्योंकि दरदरा फिलिंग पराठे का असली स्वाद होती है. आटे में स्टफिंग भरने से पहले उसको अच्छी तरह से ठंडा होने दें, इससे बेलते समय दिक्कत नहीं होती है और फिलिंग बाहर भी नहीं आती है. इसके अलावा स्टफिंग भरने के बाद आराम-आराम से पराठों को बेलें. इससे पराठा फटेगा नहीं और शेप भी खराब नहीं होगी.

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