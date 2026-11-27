साल के आखिरी महीने दिसंबर में शनि और गुरु की चाल बदलने वाली है. दोनों ही ग्रह सिर्फ दो दिन के भीतर अपनी चाल बदलेंगे. पहले 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में वक्री से मार्गी होंगे. यानी शनि की सीधी चाल शुरू होगी. फिर 13 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे. यानी गुरु की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी. दो बड़े ग्रहों का एकदम से चाल बदलना कुछ राशियों के लिए बड़ी खुशखबरी और धनधान्य की स्थिति में सुधार का संकेत दे रहा है. आइए जानते हैं कि गुरु-शनि का यह बदलाव किन राशियों को लाभ देगा.

और पढ़ें

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए नौकरी और आमदनी से जुड़े मामलों में नए अवसर सामने आ सकते हैं. पुराने संपर्कों के जरिए लाभ मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में पहले किए गए प्रयासों का फायदा मिल सकता है. घर, संपत्ति या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला दोबारा चर्चा में आ सकता है. इनकम का अतिरिक्त सोर्स बढ़ाने पर जोर रहेगा. ऐसे मामलों में जल्दबाजी से बचते हुए सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी होगा. आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय का सही उपयोग करें.

उपाय- हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करें और ॐ गुरवे नमः मंत्र का जाप करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए नौकरी से जुड़े मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से चल रहे किसी विवाद को खत्म करने की दिशा में प्रयास सफल हो सकते हैं. आमदनी से जुड़ा कोई पुराना मौका फिर सामने आ सकता है. नौकरी में रहते हुए छोटे व्यापार की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं. हालांकि आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए सतर्कता बनाए रखना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत और योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं.

Advertisement

उपाय- हर रोज सुबह गाय को रोटी खिलाएं और गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करें.

मीन राशि

मीन राशि में शनि मार्गी होने जा रहे हैं. ऐसे में लंबे समय से अटके कार्यों को पूरा करने की दिशा में प्रयास तेज हो सकते हैं. नौकरी और कार्यक्षेत्र से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उसका लाभ भी मिलेगा. धन की स्थिति बेहतर होगी. कहीं से रुका हुआ या पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है. स्वास्थ्य से संबंधित मामलों को नजरअंदाज करने से बचें. कामकाज में अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें. अधूरे कार्यों को प्राथमिकता देना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

उपाय- हर रोज शाम या रात के समय ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें.

---- समाप्त ----