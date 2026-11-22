श्रेया घोषाल और बादशाह 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 5 के लेटेस्ट एपिसोड में एक साथ दिखाई दिए. करीब 14 साल बाद श्रेया की कपिल शर्मा के शो में वापसी हुई, जहां वह बादशाह के साथ मिलकर संगीत, हंसी-मजाक और कॉमेडी से भरी एक शाम पेश की. वहीं इस मजेदार एपिसोड में कपिल शर्मा अपने 'नावेद अख्तर' वाले अवतार में दिखते हैं. जहां सुनील ग्रोवर ने फुलजार बन फिर महफिल लूटी.

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नेटफ्लिक्स के शेयर किए गए प्रोमो में 'नावेद अख्तर' जहां स्पैनिश और फारसी शब्दों की मजेदार उलझन को लेकर फुलजार साहब से चुटकी लेते हैं. बातचीत की शुरुआत 'सेनोरीटा' के स्पैनिश बोलने के किस्से से होती है और देखते ही देखते 'जिहाल-ए-मिस्किन' के मजेदार मतलब तक पहुंच जाती है. मंच पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह के साथ-साथ दर्शक भी इस नोकझोंक पर ठहाके लगाते नजर आते हैं.

'सेनोरीटा' का मजेदार किस्सा

शेयर किए गए क्लिप की शुरुआत में गुलजार साहब से 'सेनोरीटा' के स्पैनिश से निकाले जाने का जिक्र होता है, जिस पर नावेद अख्तर बने कपिल शर्मा अपना मजेदार अनुभव सुनाते हैं. वह बताते हैं कि एक स्पैनिश लड़की आई जिसका नाम सेनोरीटा था और उसने अजीब शब्दों में कुछ कहा, जिसके बारे में कपिल के किरदार ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें न समझ आया और न पता चला कि वह क्या कह रही है. उन्हें लगा कि शायद कोई गाना लिख दिया गया है, लेकिन स्पैनिश भाषा उन्हें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी.

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'जिहाल-ए-मिस्किन' पर छिड़ी भाषा की बहस

स्पैनिश की बात के बीच नावेद अख्तर के किरदार ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो उन्हें भी कई गाने समझ नहीं आते. इसी दौरान उन्होंने 'जिहाल-ए-मिस्किन' का मजेदार और उल्टा-सीधा मतलब निकालते हुए पूछा कि यह क्या लिखा है. इस पर फुलजार साहब साफ करते हैं कि यह फारसी में 'जिहाल-ए-मिस्किन मकुन ब-रंजिश' है, जिस पर कपिल का किरदार कहता है कि उन्हें तो फारसी आती है, लेकिन जिन्हें नहीं आती वे इसका कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं.

बातचीत का सबसे मजेदार मोड़ तब आता है जब कपिल का किरदार बताता है कि उनके ड्राइवर ने ही उनसे इस लाइन को लेकर बहस शुरू कर दी. ड्राइवर ने मस्ती और बच्चे के शब्दों को लेकर ऐसा सवाल दाग दिया कि पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा. शो के इस पल में अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की हंसी भी देखने लायक होती है.



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