Dzukou Valley Nagaland: जब भी घूमने के लिए खूबसूरत पहाड़ी जगहों की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के मन में शिमला, मनाली और नैनीताल जैसे नाम आते हैं. लेकिन नॉर्थ ईस्ट भारत में एक ऐसी जगह भी है, जहां की खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी. नागालैंड की जुकोऊ वैली (Dzukou Valley) अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, रंग-बिरंगे जंगली फूलों, छोटी नदियों और बादलों से ढके खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है.

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यहां पहुंचने के लिए आपको ट्रेकिंग करनी पड़ती है लेकिन रास्ते में मिलने वाले नजारे आपकी सारी थकान मिटा देंगे. अगर आप रोजाना की दौड़-भाग से दूर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं और साथ ही एडवेंचर का मजा भी लेना चाहते हैं तो इस जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

कहां है जुकोऊ वैली (Dzukou Valley)?

जुकोऊ वैली नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर समुद्र तल से लगभग 2,450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. यह नागालैंड की राजधानी कोहिमा से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है. इस घाटी को नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है. यहां दूर-दूर तक फैली हरी पहाड़ियां, घास के मैदान और बहती छोटी धाराएं देखने को मिलती हैं. शहरों के शोर-शराबे से दूर यह जगह सुकून और प्रकृति का अनुभव करने के लिए बेहतरीन है.

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फूलों से सज जाती है पूरी घाटी

जुकोऊ वैली की सबसे खास बात यहां खिलने वाले रंग-बिरंगे जंगली फूल हैं. गर्मियों और मानसून के दौरान घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है. यहां मिलने वाला दुर्लभ जुकोऊ लिली (Dzukou Lily) इस जगह की खास पहचान है. जून से सितंबर के बीच यहां कई तरह के फूल खिलते हैं. इस दौरान हरी-भरी पहाड़ियों पर रंग-बिरंगे फूलों की चादर बिछ जाती है. वहीं, सर्दियों में यहां की पहाड़ियां पाले और ठंडे मौसम के कारण अलग ही खूबसूरती दिखाती हैं.

ट्रेकिंग के लिए है मशहूर

जुकोऊ वैली तक पहुंचने के लिए ट्रेकिंग करनी पड़ती है. यहां जाने के लिए विशेमा (Viswema) और जाखामा (Jakhama) दो प्रमुख रास्ते हैं. विशेमा वाला रास्ता ज्यादा लोकप्रिय है, जबकि जाखामा का रास्ता अपेक्षाकृत खड़ी चढ़ाई वाला है. ट्रेक के दौरान आपको घने जंगल, पहाड़ी रास्ते, घास के मैदान और खूबसूरत वादियां देखने को मिलती हैं. आमतौर पर घाटी तक पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं. इसलिए अच्छी फिटनेस और ट्रेकिंग की तैयारी के साथ ही यहां जाने का प्लान बनाएं.

घूमने का सही समय क्या है?

अगर आप घाटी में रंग-बिरंगे फूल देखना चाहते हैं तो जून से सितंबर के बीच घूमने जा सकते हैं. हालांकि, इस दौरान बारिश के कारण रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं. वहीं, अक्टूबर और नवंबर का समय साफ मौसम और बेहतर ट्रेकिंग के लिए अच्छा माना जाता है. दिसंबर से फरवरी के बीच यहां काफी ठंड पड़ती है और कई बार पहाड़ियों पर पाला भी देखने को मिलता है. इसलिए मौसम के हिसाब से कपड़े और जरूरी सामान साथ लेकर जाएं.

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कैसे पहुंचें जुकोऊ वैली?

जुकोऊ वैली पहुंचने के लिए सबसे पहले नागालैंड के दीमापुर या कोहिमा पहुंचना होगा. दीमापुर यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है. यहां से सड़क मार्ग के जरिए कोहिमा पहुंच सकते हैं. कोहिमा से विशेमा या जाखामा गांव तक टैक्सी या दूसरे स्थानीय साधनों से जाना होगा. इसके बाद घाटी तक पहुंचने के लिए ट्रेकिंग करनी पड़ती है.

ट्रिप पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

जुकोऊ वैली एक प्राकृतिक और संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए यहां घूमने के दौरान साफ-सफाई का खास ध्यान रखें. ट्रेकिंग के लिए अच्छे ग्रिप वाले जूते, गर्म कपड़े, रेनकोट, पानी और जरूरी दवाइयां साथ रखें. स्थानीय गाइड के साथ जाना बेहतर है. नागालैंड में प्रवेश के लिए भारतीय पर्यटकों को इनर लाइन परमिट (ILP) की जरूरत होती है. यात्रा से पहले परमिट, घाटी में प्रवेश, ट्रेकिंग के मौजूदा नियम और ठहरने की व्यवस्था की जानकारी जरूर ले लें.

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