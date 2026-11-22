Lava ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Lava Smart 4 Pro है. यह एक बजट फोन है, जिसमें 7000mAh की बैटरी और मिलिट्री ग्रेड की ड्यूरेबिलिटी मिलती है. बेहतर ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि यह गिरने की वजह से जल्दी टूटेगा नहीं.

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Lava Smart 4 Pro में 7000mAh की बैटरी दी गई है,जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि यह यूजर्स को बेहतर बैटरी बैकअप देगा. कंपनी का दावा है कि एक बार बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद 950 घंटे का बैकअप मिलेगा. इसके साथ 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और USB Type C पोर्ट दिया है.

Lava Smart 4 Pro का डिस्प्ले

Lava Smart 4 Pro में 6.75 Inch का HD+ जिस्प्ले दिया गया है, जिसमें वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच दिया गया है. इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. यह स्मार्टफोन दो कलर वेरिएंट में आता है, जो नीलम ब्लू और कोनार्क गोल्ड हैं.

Lava Smart 4 Pro की ड्यूरेबिलिटी को लेकर बात करें तो इस डिवाइस को MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन्स मिला. ऐसे में यह अगर कई बार गिरता भी है, तो जल्दी खराब नहीं होगा.

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Lava Smart 4 Pro का प्रोसेसर

Lava Smart 4 Pro को पावर देने के लिए एक ऑक्टा कोर Unisoc T610 चिपसेट को दिया है. इसमें 4GB RAM और 4GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट दिया है. इसमें 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी और इसमें माइक्रोएसडी कार्ड भी लगा सकेंगे.

Lava Smart 4 Pro का कैमरा

Lava Smart 4 Pro के कैमरा सेटअप की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा दिया गया है, जो पोर्ट्रेट, नाइट, AI, Pro मोड, पेनोरोमा, स्लो मोशन सपोर्ट के साथ आता है. इसमें सेल्फी के लिए भी फ्लैश लाइट दी हुई है.

Lava Smart 4 Pro एंड्रॉयड 16 के साथ आता है, जो एक तरह का स्टॉक वर्जन होगा. यह स्मार्टफोन थर्ड पार्टी ब्लोडवेयर ऐप्स से मुक्त होगा. इसमें दो साल तक सिक्योरिटी पैज का अपडेट मिलेगा.

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Lava Smart 4 Pro की कीमत

Lava Smart 4 Pro को सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत 10,999 रुपये है. इस वेरिएंट के अंदर 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. यह स्मार्टफोन देशभर के ऑथराइज्ड ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा.

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