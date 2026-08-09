scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चीन की चाल से भड़का अमेरिका, कहा- फिलीपींस के साथ खड़े हैं

अमेरिका ने स्कारबोरो रीफ पर चीन के राष्ट्रीय प्रकृति रिजर्व स्थापित करने के कदम को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. अमेरिका का कहना है कि इस कदम से फिलीपींस के पारंपरिक मत्स्य पालन क्षेत्रों में मछुआरों की पहुंच मुश्किल हो जाएगी. अमेरिका ने इसे 2016 के मध्यस्थता फैसले का उल्लंघन भी करार दिया है.

Advertisement
X
अमेरिका ने चीन के फैसले को फिलीपींस के मछुआरों के खिलाफ बताया. (Photo- Reuters)
अमेरिका ने चीन के फैसले को फिलीपींस के मछुआरों के खिलाफ बताया. (Photo- Reuters)

अमेरिका ने स्कारबोरो रीफ पर चीन के राष्ट्रीय प्रकृति रिजर्व स्थापित करने के कदम को सिरे से खारिज कर दिया है. अमेरिका ने कहा कि चीन के इस कदम से पारंपरिक मत्स्य पालन क्षेत्रों में फिलीपींस के मछुआरों की पहुंच मुश्किल हो जाएगी.

अमेरिकी विदेश विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है. अमेरिका का कहना है कि वो अपने सहयोगी फिलीपिंस के साथ खड़ा है.

अमेरिका ने कहा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका स्कारबोरो रीफ पर अपने अस्थिर करने वाले राष्ट्रीय प्रकृति रिजर्व को लागू करने और 2016 के मध्यस्थता फैसले का उल्लंघन करते हुए फिलीपींस के मछुआरों को उनके पारंपरिक मछली पकड़ने के मैदान तक पहुंचने से रोकने के चीन के जारी प्रयासों को खारिज करता है.'

सम्बंधित ख़बरें

Typhoon Dolphin China
100 mph की रफ्तार से आ रहा चक्रवात… चीन ने बंद किए बंदरगाह
India FCAS, sixth generation fighter
चीन-अमेरिका को देगा टक्कर, भारत बनाएगा 6th जेनरेशन फाइटर जेट
Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu. (PTI photo/ file)
चीनी घुसपैठ से अरुणाचल के CM का इनकार, जमीनी सर्वे का दिया भरोसा
delivery rider poet Wang Jibing
डिलीवरी राइडर ने पार्सल पहुंचाने के बीच लिखी कविताएं, अब मिला अवार्ड
Donald Trump
US सीनेट ने रूस तेल खरीद पर कड़ा प्रतिबंध बिल पास किया

बयान में आगे कहा गया कि ये अपने पड़ोसियों की कीमत पर दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय और समुद्री दावों को आगे बढ़ाने के लिए चीन के दबाव समर्थित, संदिग्ध पर्यावरणीय और कानूनी बहानों का इस्तेमाल करने की एक और एकतरफा कोशिश है. अमेरिका ने अपने सहयोगी फिलीपींस के साथ खड़े रहने और एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक का समर्थन करने की बात कही.

Advertisement

चीन के नए प्रबंधन उपाय

ये बयान चीन के स्कारबोरो शोआल (जिसे फिलीपींस और अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों में स्कारबोरो शोआल कहा जाता है) के लिए नए प्रबंधन उपायों के ऐलान के बाद आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 अगस्त को जारी किए गए इन नियमों में 16 आर्टिकल्स शामिल हैं, जिनका मकसद हाल ही में स्थापित 'राष्ट्रीय प्रकृति रिजर्व' का प्रबंधन करना है.

चीन के स्टेट काउंसिल ने सितंबर 2025 में इस रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी थी. इन उपायों को चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, राष्ट्रीय वानिकी और घास मैदान प्रशासन, चाइना कोस्ट गार्ड और हैनान प्रांत की पीपुल्स सरकार ने संयुक्त रूप से जारी किया था. चीनी मीडिया के मुताबिक, ये उपाय चार एजेंसियों के बीच तालमेल, सूचना साझा करने और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं.

यह भी पढ़ें: चीन-अमेरिका से आगे निकलेगा भारत, फ्रांस के साथ बनाएगा 6th जेनरेशन फाइटर जेट

2016 का न्यायाधिकरण फैसला

ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 2016 के अपने फैसले में कहा था कि फिलीपींस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में आने वाले संसाधनों पर अधिकारों का दावा करने के लिए चीन के पास कोई कानूनी आधार नहीं है. हालांकि, चीन ने इस फैसले को मानने से शुरू से ही इनकार किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    रांची: सरकार और छात्रों के बीच होगी तीसरे राउंड की बातचीत, छात्र गुटों में जारी खींचतान |
    ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में गोल्ड तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश, 3 करोड़ का सोना जब्त |
    Sohail Khan Party: सिर पर टोपी पहने स्वैग में सलमान खान, BF की बांहों में रोमांटिक हुईं ऋतिक की एक्स वाइफ, Photos |
    'सर' जडेजा ने कुलदीप यादव के बॉलिंग एक्शन की नकल उतारी, हंसी रोक नहीं पाए गौतम गंभीर, VIDEO |
    शूर्पणखा... एक घटना तक सिमटकर रह गया रामायण का यह किरदार |
    स्कारबोरो रीफ पर चीन की चाल से भड़का अमेरिका, कहा- फिलीपींस के साथ खड़े हैं |
    भारत-अमेरिका रिश्ते को लेकर PM मोदी और जेडी वेंस की फोन पर अहम बातचीत हुई |
    Hindu Dharam: क्या साल 2026 से ज्यादा खतरनाक है साल 2027, जानें रोंगटे खड़े करने वाली 5 भविष्यवाणियां |
    What happens if you stop eating wheat: 1 महीने नहीं खाएंगे गेहूं को क्या होगा? शरीर में आएंगे ये बदलाव |
    Post Office की गजब स्कीम, एक बार लगाएं पैसा... फिर हर महीने ₹5550 की कमाई
    Advertisement