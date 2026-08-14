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कोच या मेंटर... रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे रोहित शर्मा? अश्विन ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

39 साल के रोहित शर्मा पहले ही टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में उनके भविष्य को लेकर लगातार चर्चा होती रही है. अश्विन का मानना है कि पांच IPL ट्रॉफी जीतने का अनुभव और कप्तानी से हासिल हुई रणनीतिक समझ अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों के बेहद काम आ सकती है. इसी कारण उन्होंने रोहित को लेकर मुंबई इंडियंस को साफ संदेश दिया है.

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रोहित शर्मा और उनके पूर्व टीममेट रविचंद्रन अश्विन. (Photo: AFP)
रोहित शर्मा और उनके पूर्व टीममेट रविचंद्रन अश्विन. (Photo: AFP)

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का क्रिकेट करियर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके रोहित के ओडीआई करियर को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है. इस बीच भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने रोहित को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. अश्विन के मुताबिक संन्यास लेते ही रोहित को मुंबई इंडियंस (MI) में कोई बड़ा रोल मिल सकता है. रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता. 

आर. अश्विन का मानना है कि इतने सफल कप्तान और बेहतरीन क्रिकेटिंग दिमाग वाले खिलाड़ी को रिटायरमेंट के बाद फ्रेंचाइजी से दूर जाने देना बड़ी चूक हो सकती है. अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन ने रोहित और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद कोचिंग में आने की संभावनाओं पर बात की. इस दौरान उन्होंने रोहित को लेकर मुंबई इंडियंस को खास सलाह दी.

आर. अश्विन ने कहा, 'अगर कल रोहित फैसला करते हैं कि अब मैं नहीं खेलूंगा तो मुंबई इंडियंस को तुरंत उन्हें अपने साथ जोड़ लेना चाहिए. पांच खिताब जीतने वाला कप्तान और भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला लीडर आपको आसानी से नहीं मिलेगा.' अश्विन के मुताबिक रोहित को जरूरी नहीं कि सीधे हेड कोच की जिम्मेदारी ही दी जाए. वह मेंटर या किसी दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका में भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.
यह भी पढ़ें: 340 रन, 21 छक्के और 170.85 का स्ट्राइक रेट... पप्पू यादव के बेटे का धमाका जारी, अब इस टीम के खिलाफ जड़ी फिफ्टी

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आर. अश्विन ने माना कि हेड कोच की भूमिका काफी मेहनत और समय मांगती है. ऐसे में संभव है कि रोहित शर्मा अपना खेल करियर खत्म होने के तुरंत बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहें. उन्होंने राहुल द्रविड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि रोहित एक-दो साल का ब्रेक लेकर क्रिकेट में दूसरी भूमिका के साथ वापसी कर सकते हैं. अश्विन का मानना है कि आने वाले समय में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सिर्फ हेड कोच की भूमिका तक विकल्प सीमित नहीं रहेंगे. मेंटर, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर जैसे पदों पर भी पूर्व खिलाड़ियों की मांग बढ़ेगी.

अश्विन ने कोहली को लेकर क्या कहा?
रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के साथ रिश्ता सिर्फ एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं रहा है. उनकी कप्तानी में एमआई आईपीएल की सबसे सफल टीमों में शामिल हुई. यही वजह है कि अश्विन उनकी रणनीतिक समझ को फ्रेंचाइजी के लिए बड़ी संपत्ति मानते हैं. अश्विन ने कहा कि मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइजी रोहित की सोच और क्रिकेट की समझ रखने वाले खिलाड़ी को आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देगी. अश्विन ने विराट कोहली के भविष्य पर भी अपनी राय रखी. हालांकि उन्हें नहीं लगता कि कोहली अपना खेल करियर खत्म करते ही कोचिंग में उतर जाएंगे.
यह भी पढ़ें: हार से शुरुआत, जीत से अंत... 16 साल में गॉल में टीम इंड‍िया ने खेले 5 टेस्ट, जानें हर मैच की कहानी!

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आर. अश्विन कहते हैं, 'मुझे नहीं लगता कि विराट तुरंत कोच बनने के लिए तैयार होंगे. दोनों ने बहुत मेहनत की है. शायद रोहित मुंबई इंडियंस में किसी भूमिका में आ सकते हैं. विराट को लेकर मैं निश्चित नहीं हूं. मेरी राय में विराट शायद कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहेंगे.' अश्विन का मानना है कि लंबे इंटरनेशनल करियर और लगातार क्रिकेट खेलने के बाद दोनों दिग्गज कुछ समय मैदान से दूर रहना पसंद कर सकते हैं.

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