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340 रन, 21 छक्के और 170.85 का स्ट्राइक रेट... DPL में पप्पू यादव के बेटे का धमाका जारी, अब इस टीम के खिलाफ जड़ी फिफ्टी

सार्थक रंजन डीपीएल में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं. इस तूफानी फॉर्म को वो दूसरे टूर्नामेंट में भी बरकरार रखना चाहेंगें. सार्थक आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडराइर्स का पार्ट हैं. हालांकि पिछले आईपीेएल सीजन में उन्हें बेंच पर ही बैठना पड़ा. सार्थक का अब तक आईपीएल डेब्यू नहीं हुआ है.

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सार्थक रंजन डीपीएल 2026 में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. (Photo: DPL)
सार्थक रंजन डीपीएल 2026 में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. (Photo: DPL)

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन का बल्ला जमकर बोल रहा है. 13 अगस्त (गुरुवार) को पुरानी दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में सलामी बल्लेबाज सार्थक रंजन ने 37 गेंदों पर 59 रन बना दिए, जिसमें 7 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. मौजूदा डीपीएल सीजन में सार्थक की ये लगातार पांचवीं फिफ्टी रही. बता दें कि सार्थक रंजन पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे हैं. सार्थक की मां रंजीत रंजन भी राज्यसभा सांसद हैं.

सार्थक रंजन ने डीपीएल 2026 में  64, 95, 65, 57 और 59 के स्कोर किए हैं. यानी वो पांच मैचों में 340 रन बना चुके है. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 170.85 और एवरेज 68.00 रहा है. सार्थक ने 21 छक्के और 32 चौके लगाए हैं.

डीपीएल 2026 में सार्थक से ज्यादा रन सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान यश ढुल ने बनाए हैं. ढुल ने सार्थक की तुलना में 2 मैच ज्यादा खेले हैं. ढुल के नाम पर 7 मैचों में 56.83 के एवरेज से 341 रन दर्ज हैं.

हालांकि पुरानी दिल्ली के खिलाफ सार्थक रंजन की तूफानी पारी टीम के काम नहीं आई. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में पुरानी दिल्ली ने 4 विकेट से जीत हासिल की. मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 186 रन बनाए.

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सार्थक रंजन और यश भाटिया 59-59 रनों के साथ टीम के सर्वोच्च स्कोरर रहे. यश डबास ने भी तूफानी बैटिंग करते हुए 22 गेंदों पर 36 रन ठोक दिए. पुरानी दिल्ली की ओर से अजय अहलावत और पंकज जसवाल ने दो-दो विकेट झटके.

पुरानी दिल्ली ने तीन गेंद बाकी रहते 187 रनों का टारगेट हासिल कर लिया. ललित यादव ने 41 गेंदों पर 64 रन बनाए, जिसमें चार छक्के और दो चौके शामिल रहे. वहीं अश्विनी छिल्लर ने 2 छक्के और एक चौके की सहायता से 35 बॉल पर 45 रनों का योगदान दिया. रोहन राठी (5 बॉल पर 17 रन) और पंकज जसवाल (2 बॉल पर 12 रन) ने बड़े शॉट्स लगाकर टीम को जीत के द्वार तक पहुंचाया. अजय यादव और विकास दीक्षित ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए 2-2 विकेट चटकाए.

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