भूल जाएंगे Brezza-Nexon, जर्मन कंपनी ला रही अपनी सबसे सस्ती SUV

जर्मन ब्रांड फॉक्सवैगन (Volkswagen) भारतीय बाजार में अपनी सबसे सस्ती एसयूवी (SUV) लेकर आ रहा है. ये कार फॉक्सवैगन के सिस्टर ब्रांड स्कोडा की सबसे छोटी एसयूवी कायलॉक (Skoda Kylaq) पर बेस्ड होगी. वैसे पहले भी इससे जुड़ी खबरें आ चुकी है. कंपनी इस कार के जरिए कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री करेगी.

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फॉक्सवैगन इंडिया को इस प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल अप्रूवल मिल गया है. ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की अनुमानित कॉस्ट 2.5 करोड़ यूरो (लगभग 275 करोड़ रुपये) होगी.

इस कार की लॉन्चिंग के साथ फॉक्सवैगन ग्रुप भारत के हाई-वैल्यूम सब-फोर मीटर सेगमेंट में दोबारा एंट्री करेगा. फॉक्सवैगन पोलो और आमियो (Ameo) के डिस्कंटीन्यू होने के बाद कंपनी इस सेगमेंट से बाहर हो गई है.

क्या होगा फॉक्सवैगन की कॉम्पैक्ट एसयूवी में खास?

भारत में कंपनी के पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने में ये कार एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी. इस कार की एंट्री के बाद लोगों को फॉक्सवैगन टाइगन और वर्टस से नीचे एक विकल्प मिल जाएगा. ये कार स्कोडा कायलॉक का रिबैज्ड वर्जन होगी. लेकिन इसके डिजाइन में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

टेरा ब्राजील में आती है, जो स्कोडा कायलॉक पर बेस्ड है. (Photo:volkswagen-stmaarten.com)

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हालांकि कार के इंजन में बदलाव की उम्मीद नहीं है. इसमें हमें वहीं 1.0 लीटर वाला टीएसआई पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कायलॉक में आता है. एसयूवी मैन्युअल और ऑटोमेटिक दोनों ही गियरबॉक्स के साथ आ सकती है. इसमें 8 स्पीड वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल सकता है, जबकि कायलॉक में 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आता है.

भारत में कंपनी टेरा को ही लॉन्च करेगी या नहीं ये अभी कन्फर्म नहीं है. (Photo:volkswagen-stmaarten.com)

कितनी होगी कीमत?

ये साफ नहीं है कि फॉक्सवैगन की इस एसयूवी का नाम क्या होगा. वैसे कंपनी ब्राजील में एक ऐसी एसयूवी बेचती है. हम बात कर रहे हैं फॉक्सवैगन टेरा की, जो स्कॉडा कायलॉक से संबंधित है. भारत में ये कार किस नाम से आती है, ये तो आने वाली वक्त में ही पता चलेगा. कंपनी इसे 8 से 13 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च कर सकती है.

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कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट इस वक्त सबसे ज्यादा नंबर वाली कैटेगरी है. 4 मीटर से छोटे साइज वाली एसयूवी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. फिलहाल इनकी मंथली सेल 1.1 लाख यूनिट्स तक जाती है. ऐसे में फॉक्सवैगन की इस कार को ग्रो करने का मौका मिलेगा. इसका मुकाबला मारुति सुजुकी ब्रेजा और टाटा नेक्सन जैसे एसयूवीज से होगा.

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