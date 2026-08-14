scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Raksha Bandhan 2026: 28 अगस्त को सुबह 8 बजे से चंद्र ग्रहण, नोट करें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

Raksha Bandhan 2026: 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन पर लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण. जानिए सुबह 8 से 9:43 बजे तक लगने वाले इस ग्रहण का राखी के शुभ मुहूर्त, सूतक काल और समय पर क्या असर पड़ेगा.

Advertisement
X
रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का साया
रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का साया

Raksha Bandhan 2026: भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व इस साल 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा.  इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बन रहा है, क्योंकि इसी दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है.  रक्षाबंधन जैसे शुभ त्योहार के दिन चंद्र ग्रहण होने के कारण देश भर में लोग इस बात को लेकर संशय में हैं कि क्या इससे राखी बांधने के नियमों या शुभ मुहूर्त पर कोई असर पड़ेगा? आइए, धर्म शास्त्रों और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा. 

चन्द्र ग्रहण का समय और आंशिक चरण की अवधि
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 28 अगस्त को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण (Deep Partial Lunar Eclipse) होगा. 

ग्रहण का समय: यह खगोलीय घटना सुबह 08:00 बजे से शुरू होकर सुबह 09 बजकर 43 मिनट तक अपने चरम पर रहेगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Kailash Mansarovar Yatra
क्या आज भी कैलाश पर्वत पर मौजूद हैं भगवान शिव? जानें इसका रहस्य
Sawan Shivratri 2026
अगस्त के आखिरी हफ्ते में होने वाले हैं 6 बड़े गोचर, 7 राशियां होंगी लकी!
Many zodiac signs may get significant financial gains. Some people's luck may change suddenly. Let's see what the astrologer says about all zodiac signs.
मंगल गोचर से बना अंगारक योग! 2 सितंबर तक 4 राशियां सावधान
Astro Tips
गुप्त ही रखें 10 बड़े राज, शेयर करने से मिट्टी में मिल जाती है प्रतिष्ठा!
Tulsi Plant Vastu
तुलसी के पास 4 चीजों को रखना अशुभ, खाली हो जाती है तिजोरी!

कुल अवधि: ग्रहण की कुल प्रभाव अवधि लगभग 5 घंटे 39 मिनट तक रहेगी. 

दृश्यता: यह ग्रहण मुख्य रूप से पूरे यूरोप, अफ्रीका, और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के हिस्सों में दिखाई देगा.  भारत में यह ग्रहण बिल्कुल दिखाई नहीं देगा. 

ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा?
यह खगोलीय घटना दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से नजर आएगी. 

यूरोप और अफ्रीका: पूरे यूरोप और अफ्रीकी महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में इस चंद्र ग्रहण का पूरा नजारा देखा जा सकेगा. 

Advertisement

उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका: अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में भी यह ग्रहण साफ तौर पर दिखाई देगा. 

अन्य क्षेत्र: इसके अलावा पश्चिमी एशिया और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में भी इसे देखा जा सकेगा.  अमेरिकी क्षेत्रों में चांद के निकलते ही इस पर धरती की छाया का अनूठा दृश्य देखने को मिलेगा. 

भारत में सूतक काल और धार्मिक प्रभाव
हिंदू धर्म शास्त्रों और वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ग्रहण का सूतक काल और उसके धार्मिक नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों में मान्य होते हैं, जहाँ ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है. 

सूतक का नियम: चूंकि 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत में कहीं भी दृश्यमान नहीं है, इसलिए भारत में इसका सूतक काल पूरी तरह से मान्य नहीं होगा. 

धार्मिक कार्य: सूतक न लगने के कारण मंदिरों के कपाट बंद करने या दैनिक पूजा-अर्चना पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है. श्रद्धालु बिना किसी संशय के अपनी नियमित पूजा, दान और मांगलिक कार्य सामान्य दिनों की तरह कर सकते हैं. 

रक्षाबंधन और राखी बांधने का मुहूर्त
ग्रहण और सूतक के प्रभाव न होने के कारण रक्षाबंधन के पर्व और राखी बांधने के समय पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.बहनें बिना किसी हिचकिचाहट के सुबह के शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं. 

Advertisement

रक्षाबंधन 2026 के लिए पंचांग के अनुसार भद्रा पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए 28 अगस्त की सुबह का समय राखी बांधने के लिए अत्यंत शुभ और दोषमुक्त है. 

विशेष ध्यान देने वाली बातें
खगोलीय महत्व: भले ही यह भारत में न दिखे, लेकिन अन्य देशों में चंद्रमा का लगभग 96% भाग पृथ्वी की छाया में ढका रहेगा, जिससे यह गहरा लाल या तांबे के रंग का दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून की संज्ञा भी दी जाती है. 

मंत्र जाप: ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि यदि कोई चाहे, तो ग्रहण के समय (सुबह 08:00 से 09:43 बजे के बीच) घर में रहकर राहु-केतु के मंत्रों, महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर सकता है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेयस्कर माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    स्वतंत्रता दिवस के लिए लिखना है Essay और स्पीच? ये टॉपिक और आइडिया आएंगे काम |
    यह मेरा और छात्रों का संवाद, BCI क्यों टांग अड़ा रहा? NALSAR विवाद पर भड़के CJI, मनन मिश्रा को नोटिस |
    नितिन नवीन के साथ यूपी के सांसदों की वन-टू-वन हो रही बैठक, जानिए क्या बात हो रही है |
    'मेरे अंडरआर्म्स सूंघते हैं...', 7 साल छोटे पति की हरकत से इरिटेट हुईं गौहर? यूजर्स बोले- छी |
    आजादी किसने दिलाई... पाकिस्तान की किताबों में क्या पढ़ाते हैं? वहां पढ़ाई कर चुके लोगों ने बताया |
    रात में घुंघरू की आवाज, फिर हंसी और रोना... 'भूत' के डर से हॉस्टल से घर भागे 608 छात्र-छात्राएं |
    भूल जाएंगे Brezza-Nexon, जर्मन कंपनी ला रही अपनी सबसे सस्ती SUV |
    यूपी के बांदा में चोरों ने घर से 25 नलों की टोंटियां चुराईं |
    जाति बतानी होगी, कोविड वैक्सीनेशन की भी डिटेल... केंद्र ने Census के लिए नोटिफाई किए 40 सवाल |
    हमीरपुर: जूते में छिपा बैठा था सांप, पैर डालते ही युवक को डसा, घर में मच गई चीख-पुकार
    Advertisement