scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kal Ka Rashifal 9 August 2026: कुंभ राशि वालों के शुभ कार्यों में वृद्धि होगी, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन

कुंभ राशि के लिए आर्थिक और वाणिज्यिक पक्ष मजबूत रहने के संकेत हैं. मित्रों का सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सबका समर्थन पाएंगे. शुभ कार्यों में वृद्धि होगी. व्यापार का दायरा बढ़ सकता है. शिक्षा और प्रबंधन से जुड़े कार्यों में आगे रहेंगे. योग, ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं.

Advertisement
X
जानें, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन. (Photo: ITG)
जानें, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन. (Photo: ITG)

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए साहस और पराक्रम बढ़ाने वाला दिन रहेगा. भाई-बंधुओं और करीबियों का सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र के विस्तार पर जोर रहेगा. परिवार से नजदीकियां बढ़ेंगी और स्वजनों से मुलाकात होगी. चर्चा और संवाद में सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे और सामाजिक स्तर बेहतर होगा.

शुभ अंक: 1 और 9
शुभ रंग: लाल
कल का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और मिश्री व सूखे मेवों का प्रसाद बांटें.

वृषभ राशि
वृषभ राशि के लिए परिवार के साथ सुखद समय बिताने के संकेत हैं. करीबियों से मेलजोल बढ़ेगा और जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाएंगे. महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ सकते हैं. पैतृक मामलों में सुधार होगा. प्रबंधन बेहतर रहेगा. साख, सम्मान और संग्रह में वृद्धि हो सकती है. स्वजनों के साथ योजनाएं साझा करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

bhagya chakra daily horoscope aries to pisces
सावन के दूसरे शनिवार पर किस तरह के लाभ प्राप्त होंगे? देखें भाग्य चक्र
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
कुंभ राशि वालों की धन की स्थिति बेहतर होगी,जानें अन्य राशियों का हाल
कन्या राशि वालों को मिलेगा सहकर्मियों का पूरा साथ, जानें सभी राशियों का हाल
वृषभ राशि वाले प्रियजनों से रखेंगे अच्छे तालमेल, जानें सभी राशियों का हाल

शुभ अंक: 6 और 9
शुभ रंग: श्वेत
कल का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातक नए लोगों से सहजता से जुड़ेंगे. रचनात्मक कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. नवाचार पर जोर रहेगा. अप्रत्याशित मामले पक्ष में रह सकते हैं. अपनों को सुखद सरप्राइज देने का अवसर मिलेगा. सूझबूझ से निर्णय लेना लाभकारी रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 5 और 9
शुभ रंग: अंजीर समान
कल का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और मिश्री व सूखे फलों का प्रसाद बांटें.

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों को आर्थिक चर्चाओं में उतावली से बचना होगा. खर्च और निवेश बढ़ सकते हैं. लेनदेन में लापरवाही न करें. अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ मामले लंबित रह सकते हैं. न्यायिक मामलों में सजग रहें और बजट पर नियंत्रण बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 2 और 9
शुभ रंग: हल्का गुलाबी
कल का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूखे मेवों का प्रसाद बांटें और दान-पुण्य पर ध्यान दें.

सिंह राशि
सिंह राशि के लिए करियर और व्यापार में शुभता बढ़ने के संकेत हैं. आर्थिक कार्ययोजनाओं पर फोकस रहेगा. पेशेवर वादे पूरे करेंगे. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और संपर्क-संवाद बेहतर होंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. नए अनुबंधों में भी सहजता बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1 और 9
शुभ रंग: स्वर्णिम
कल का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य देकर सूखे मेवे और मिश्री बांटें.

कन्या राशि
कन्या राशि के जातक कार्यक्षेत्र के लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर देंगे. प्रबंधन से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. अधिकारियों का सानिध्य मिलेगा. पैतृक और वाणिज्यिक मामलों में अनुकूलता रहेगी. व्यवस्था और रचनात्मकता पर ध्यान देंगे. यात्रा के योग बन सकते हैं. नपे-तुले जोखिम लेना बेहतर रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 5 और 9
शुभ रंग: पिस्ता कलर
कल का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

तुला राशि
तुला राशि के लिए भाग्य के मामलों में बेहतर प्रदर्शन का दिन है. पेशेवर गतिविधियां बढ़ेंगी. परिवार में स्नेह और विश्वास बना रहेगा. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी और अपनों का सहयोग मिलेगा. नीति-नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ें. जनकल्याण के कार्यों से जुड़ने और पुण्य अर्जित करने का अवसर मिल सकता है.

शुभ अंक: 6 और 9
शुभ रंग: क्रीम व्हाइट
कल का उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें, मेवे-मिश्री बांटें और धर्मस्थल जाएं.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों को करीबियों की बातों पर ध्यान देना चाहिए. घर आए मेहमान का सम्मान करें. उद्योग-व्यापार में निरंतरता बनाए रखें. मित्रों से बहस-विवाद से बचें. अनुबंधों और कामकाजी चर्चाओं में सावधानी जरूरी होगी. साझीदारों का सहयोग बना रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 1 और 9
शुभ रंग: मरून
कल का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और सूर्य मंत्र का जाप करें.

धनु राशि
धनु राशि के जातक कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करने पर फोकस करेंगे. सहयोगियों का भरोसा जीतेंगे और पद-प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. उद्योग एवं उत्पादन से जुड़े मामले पक्ष में रह सकते हैं. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. अनुभवी लोगों से संपर्क लाभकारी रहेगा. अनुबंधों में सावधानी बरतें.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 3 और 9
शुभ रंग: केशरिया
कल का उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें और सक्रियता बढ़ाएं.

मकर राशि
मकर राशि के जातकों को मेहनत और समय-सीमा पर विशेष ध्यान देना होगा. योजनाओं में गति रहेगी, लेकिन कई मामले औसत गति से आगे बढ़ेंगे. सहकर्मियों का साथ मिलेगा. अतिउत्साह और जोखिम से बचें. आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी न करें. विरोधियों की सक्रियता के बीच लगनशीलता बनाए रखें.

शुभ अंक: 8 और 9
शुभ रंग: रस्ट कलर
कल का उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूखे फल-मिश्री बांटें.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के लिए आर्थिक और वाणिज्यिक पक्ष मजबूत रहने के संकेत हैं. मित्रों का सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सबका समर्थन पाएंगे. शुभ कार्यों में वृद्धि होगी. व्यापार का दायरा बढ़ सकता है. शिक्षा और प्रबंधन से जुड़े कार्यों में आगे रहेंगे. योग, ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं.

शुभ अंक: 1, 8 और 9
शुभ रंग: बैंगनी
कल का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्य मंत्र का जाप करें और सूखे फलों का प्रसाद बांटें.

मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए कार्य और व्यापार में सहजता बनी रहेगी. प्रबंधन बेहतर होगा. साथियों और परिजनों के साथ आपसी विश्वास बढ़ाने पर जोर दें. रक्त संबंधियों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. मित्रों का सहयोग रहेगा. बड़ों का सम्मान करें और अतिथियों का आदर-सत्कार बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 3 और 9
शुभ रंग: भगवा
कल का उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें और उतावली से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Kal Ka Rashifal 9 August 2026: कुंभ राशि वालों के शुभ कार्यों में वृद्धि होगी, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन |
    IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पहुंचे PM मोदी |
    Splendor, Passion के बाद बड़ी तैयारी में हीरो, ला रहा दो नई बाइक्स |
    'मनी फॉलोज माई ब्रदर'... अब कॉलेज के ओरिएंटेशन तक पहुंचा रवि किशन का ट्रेंड, Video वायरल |
    JPSC-JSSC मुद्दे पर छात्रों और सरकार की दूसरी बैठक खत्म |
    सिद्धिविनायक चढ़ावा विवाद: 5 साल के मंदिर रिकॉर्ड की होगी जांच, राज ठाकरे ने लगाए थे आरोप |
    गुजरात यूनिवर्सिटी में पूर्व VC की नियुक्तियों पर बड़ा एक्शन, 5 लाख तक सैलरी पाने वाले 10 अधिकारी सस्पेंड |
    Tawa Bread Roll Recipe: बिना डीप फ्राई किए तवे पर ऐसे बनाएं क्रिस्पी ब्रेड रोल, मिलेगा लाजवाब स्वाद |
    मलाइका के वेकेशन की तस्वीरें इंटरनेट पर धूम मचा रहीं हैं |
    राशिद खान ने रच दिया नया इतिहास, ODI में ऐसा करने वाले पहले स्पिनर, आयरिश टीम हुई पस्त
    Advertisement