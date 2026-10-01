वनडे सीरीज में टीम इंडिया को लगा झटका, चोट के चलते ये तेज गेंदबाज हुआ बाहर

भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे से पहले बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं.

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उनकी चोट की पुष्टि भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दूसरे वनडे के बाद की. कोटक ने बताया कि प्रसिद्ध कृष्णा की चोट पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए आगे स्कैन और जांच कराई जाएगी.

प्रसिद्ध की चोट कितनी गंभीर है, इसका पता आगे की मेडिकल जांच से चलेगा. फिलहाल टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस पर नजर बनाए हुए है. प्रसिद्ध कृष्णा ने सीरीज के दौरान गेंदबाजी से टीम के लिए अहम भूमिका निभाई है.

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हालांकि, चोट के कारण अब वह तीसरे वनडे मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. टीम इंडिया ने गुवाहाटी मे खेले गए दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है.

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406 रनों का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 43.3 ओवर में ये टारगेट आसानी से चेज कर लिया. कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 223* रनों की पारी खेली. वहीं, रोहित शर्मा ने भी 101 रन बनाए.

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सीरीज का तीसरे और आखिरी मुकाबला 3 अक्टूबर (शनिवार) को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. इस सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 मैचों में 3 विकेट झटके हैं. तीसरे वनडे में अब प्रसिद्ध कृष्णा की जगह प्लेइंग-11 में किस गेंदबाज को मौका मिलता है, यह मैच से पहले देखने वाली बात होगी.

भारतीय टीम की नजर अब तीसरे वनडे में मजबूत प्रदर्शन के साथ सीरीज को 3-0 से अपने नाम करने की होगी. मोहम्म्द सिराज को अब तक इस सीरीज मे मौका नहीं मिला है, ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा के बाहर होने पर आखिरी वनडे में टीम मौनेजमेंट सिराज को प्लेइंग-11 में मौका दे सकती है.

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