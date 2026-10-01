scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वनडे सीरीज में टीम इंडिया को लगा झटका, चोट के चलते ये तेज गेंदबाज हुआ बाहर

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा वेस्टइंडीज के खिलाफ चोट के कारण तीसरे और आखिरी वनडे से बाहर हो गए हैं. पहले दोनों मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय टीम का हिस्सा थे.

Advertisement
X
वेस्टइंडीज के किलाप तीसरे वनडे से बाहर हुे प्रसिद्ध कृष्णा (Photo: PTI)
वेस्टइंडीज के किलाप तीसरे वनडे से बाहर हुे प्रसिद्ध कृष्णा (Photo: PTI)

भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे से पहले बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं.

उनकी चोट की पुष्टि भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने दूसरे वनडे के बाद की. कोटक ने बताया कि प्रसिद्ध कृष्णा की चोट पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए आगे स्कैन और जांच कराई जाएगी. 

प्रसिद्ध की चोट कितनी गंभीर है, इसका पता आगे की मेडिकल जांच से चलेगा. फिलहाल टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस पर नजर बनाए हुए है. प्रसिद्ध कृष्णा ने सीरीज के दौरान गेंदबाजी से टीम के लिए अहम भूमिका निभाई है.

सम्बंधित ख़बरें

india west indies first odi rohit virat
Gill की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया, RO-KO की वापसी पर नजरें
Harshit Rana, Jasprit Bumrah
4 महीने नहीं, 6 महीने दो... Team India की चोटों का चक्र क्यों जारी?
India vs Sri Lanka 2nd Test Live Score, Day 4
चौथे दिन का खेल खत्म, श्रीलंका दूसरी पारी में 16 रन से आगे
India vs Sri Lanka 2nd Test Live Score, Day 3
दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म, श्रीलंका का संघर्ष जारी
India vs Sri Lanka Test 2026
गुरनूर OUT, कृष्णा IN... टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 ग‍िल ने बताई

यह भी पढ़ें: फाइनल में पहुंची पाकिस्तान की टीम, अब भारत की बारी… क्या होगा महामुकाबला?

हालांकि, चोट के कारण अब वह तीसरे वनडे मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. टीम इंडिया ने गुवाहाटी मे खेले गए दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. 

Advertisement

406 रनों का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 43.3 ओवर में ये टारगेट आसानी से चेज कर लिया. कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 223* रनों की पारी खेली. वहीं, रोहित शर्मा ने भी 101 रन बनाए. 

यह भी पढ़ें: IND vs WI, Records: 406 का चेज, गिल का 223 का तूफान और 5 शतकवीर ...गुवाहाटी वनडे में तो र‍िकॉर्ड्स की झड़ी लग गई

सीरीज का तीसरे और आखिरी मुकाबला 3 अक्टूबर (शनिवार) को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. इस सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 मैचों में 3 विकेट झटके हैं. तीसरे वनडे में अब प्रसिद्ध कृष्णा की जगह प्लेइंग-11 में किस गेंदबाज को मौका मिलता है, यह मैच से पहले देखने वाली बात होगी.

भारतीय टीम की नजर अब तीसरे वनडे में मजबूत प्रदर्शन के साथ सीरीज को 3-0 से अपने नाम करने की होगी. मोहम्म्द सिराज को अब तक इस सीरीज मे मौका नहीं मिला है, ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा के बाहर होने पर आखिरी वनडे में टीम मौनेजमेंट सिराज को प्लेइंग-11 में मौका दे सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    GST Collection: पहली तारीख को मोदी सरकार के लिए आई पहली गुड न्यूज, फटाफट पढ़ लीजिए |
    वनडे सीरीज में टीम इंडिया को लगा झटका, चोट के चलते ये तेज गेंदबाज हुआ बाहर |
    हापुड़ में युवक को कमरे में बंद कर तालिबानी सजा, बेल्टों से पिटाई का VIDEO वायरल, 6 पर FIR |
    अफगानिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 5.3 रही तीव्रता |
    26/11 अटैक में भारतीय महिला ने बचाया था इजरायली बच्चा, अब पायलट ने बचाईं 174 जानें! |
    अरब सागर में 526 किलो ड्रग्स जब्त, ईरानी नाव से पांच पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार |
    शादी के लिए दबाव बनाया तो प्रेमिका को मार डाला, मां-बेटे समेत 4 को उम्रकैद |
    आगरा: पत्नी की हत्या कर लाश फूंकी, हड्डियां यमुना में फेंकीं... फिर थाने पहुंच सुनाई गुमशुदगी की कहानी, यूं खुला राज |
    इजरायली दूत ने आजतक से बताया विमान कैसे हुआ लैंड, कैप्टन स्मित ने कैसे बचाई जानें |
    क‍ितना पढ़े-ल‍िखे हैं FlyDubai के कैप्टन स्मित, जिनके कारण टला दूसरा 9/11, PM मोदी ने की तारीफ
    Advertisement