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इजरायली दूत ने आजतक से बताया विमान कैसे हुआ लैंड, कैप्टन स्मित ने कैसे बचाई जानें

इजरायली दूत रियुवेन अजार ने फ्लायदुबई की चाकूबाजी की घटना को विमान गिराने की आतंकी कोशिश बताया और कहा कि घायल होने के बाद भी कैप्टन स्मित मछार ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि यात्रियों, पायलटों और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल ने मिलकर बड़े खतरे को टाला, जबकि पूरी तस्वीर जांच और ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट के बाद साफ होगी.

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Israeli ambassador to India Reuven Azar speaks to India Today Podcasts in an exclusive interview. (Photo: India Today)
Israeli ambassador to India Reuven Azar speaks to India Today Podcasts in an exclusive interview. (Photo: India Today)

फ्लाईदुबई विमान में हुई चाकूबाजी की घटना को इजरायल ने आतंकी हमले की कोशिश बताया है. इजरायल के भारत में राजदूत रुवेन अजार ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि इस घटना को लेकर उन्हें कोई संदेह नहीं है, हालांकि पूरी जांच और ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. उन्होंने भारतीय कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने विमान में सवार कई लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई.

राजदूत अजार के मुताबिक, घटना के दौरान कैप्टन स्मित मछार पर चाकू से हमला किया गया था. इसके बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की. इसके बाद विमान में मौजूद इजरायली यात्री कॉकपिट में पहुंचे और हमलावर को काबू करने में मदद की. पायलटों की एक नई टीम ने विमान का कंट्रोल संभाला और उसे सुरक्षित लैंड कराया.

यह भी पढ़ें: Flydubai ने इजरायल रूट की सभी उड़ानें रोकीं, आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स सस्पेंड

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अलर्ट मिलते ही इजरायल में एक्टिव हुआ सिस्टम

रुवेन अजार ने बताया कि इजरायल में एविएशन से जुड़ी किसी भी गंभीर घटना के लिए सख्त प्रोटोकॉल हैं. विमान के रास्ते में कोई बड़ा बदलाव होते ही अलर्ट ट्रिगर हो जाता है. इसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस और राजनीतिक नेतृत्व को जानकारी दी जाती है. प्रधानमंत्री को भी तुरंत ब्रीफ किया जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में बहुत तेजी से फैसले लेने पड़ सकते हैं.

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इस मामले में इजरायली एयरफोर्स को एक्टिव किया गया और हालात का जायजा लेने के लिए फाइटर जेट्स भेजे गए. राजदूत ने कहा कि इन प्रोटोकॉल ने इजरायल को इस घटना पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद की.

'जांच के बाद साफ होगा कॉकपिट में क्या हुआ'

अजार ने कहा कि कॉकपिट का दरवाजा खुलने से पहले विमान के अंदर क्या हुआ, इसकी पूरी तस्वीर जांच और ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण के बाद ही सामने आएगी. उन्होंने इस घटना को अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत बढ़े क्षेत्रीय सहयोग को कमजोर करने की कोशिश से भी जोड़ा. उनके मुताबिक, फ्लाईदुबई की यूएई और इजरायल के बीच कई उड़ानें हैं और अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी काफी बढ़ी है.

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के यूएई दौरे और क्षेत्रीय नेताओं के साथ आतंकवाद से निपटने पर हुई बातचीत का जिक्र करते हुए अजार ने कहा कि घटना का समय भी अहम है. हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इजरायल को इस खास हमले की पहले से कोई खुफिया जानकारी नहीं थी.

कैप्टन स्मित को सम्मानित करेगा इजरायल

राजदूत ने कहा कि इजरायल कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी को जरूर सम्मानित करेगा. हालांकि, उन्होंने किसी खास पुरस्कार या सम्मान की जानकारी नहीं दी. उन्होंने कहा कि एविएशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में बदलाव का फैसला संबंधित एजेंसियां जांच के बाद करेंगी और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय और मजबूत किए जा सकते हैं.

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यह भी पढ़ें: इजरायल जाने वाली फ्लाइट के हर पायलट की जांच, Flydubai कॉकपिट में चाकू हमले के बाद अलर्ट

अजार ने सऊदी अरब, यूएई और दूसरे क्षेत्रीय देशों के सहयोग की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि इजरायल और सऊदी अरब के साझा हित हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सहयोग जारी रह सकता है. उन्होंने ईरान और उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल सहयोग का भी जिक्र किया.

संदिग्ध को-पायलट के बारे में पूछे जाने पर अजार ने कहा कि फिलहाल उनके पास साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही इस बारे में तस्वीर साफ होगी.

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