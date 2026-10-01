फाइनल में पहुंची पाकिस्तान की टीम, अब भारत की बारी… क्या होगा महामुकाबला?

एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबले का रोमांच देखने को मिल सकता है. पाकिस्तान ने 1 अक्टूबर (गुरुवार) को निशिन में पुरुष क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर गोल्ड मेडल मैच में अपनी जगह पक्की कर ली है.

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अब सबकी नजरें भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल पर हैं. अगर टीम इंडिया श्रीलंका को हरा देती है, तो 3 अक्टूबर (शनिवार) को एशियन गेम्स के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे.

बारिश से 13 ओवर का हुआ मुकाबला

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला बारिश के कारण 13-13 ओवरों का कर दिया गया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 13 ओवरों में 7 विकेट खोकर 111 रन बनाए. तौहीद हृदोय ने 25 गेंदों पर 42 रन की तेज पारी खेली और टीम को 100 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

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पाकिस्तान ने 11.3 ओवर में हासिल किया लक्ष्य

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111 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की. अब्दुल समद ने नाबाद 30* रन और हसन नवाज ने नाबाद 27* रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. पाकिस्तान ने 11.3 ओवरों में 4 विकेट खोकर 112 रन बना लिए और मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ पाकिस्तान एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंच गया है.

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अब भारत की बारी

दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से है. भारत इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैम्पियन है और 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुका है.

अगर भारत श्रीलंका को हरा देता है, तो 3 अक्टूबर को एशियन गेम्स के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा. यानी अब पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के बाद भारत की जीत का इंतजार है.

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