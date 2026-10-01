गुवाहाटी का दूसरा वनडे सिर्फ भारत की 8 विकेट की जीत की कहानी नहीं है. बल्क‍ि कई र‍िकॉर्ड बनने और टूटने की गाथा रही. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405/7 का विशाल स्कोर बनाया और उसके जवाब में भारत ने 406 रन का लक्ष्य 43.3 ओवर में हासिल कर लिया. यानी 39 गेंद बाकी रहते भारत ने मैच जीत लिया. यह मुकाबला बुधवार (30 स‍ितंबर) को हुआ.

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शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 223 रन नाबाद बनाए, जबकि रोहित शर्मा ने 101 रन की पारी खेली. दोनों ने पहले विकेट के लिए 255 रन जोड़े. गिल की नाबाद 223 रन की पारी ने उन्हें सभी लिस्ट-ए क्रिकेट में रन चेज के दौरान सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाला बल्लेबाज भी बना दिया. उन्होंने बांग्लादेश के सौम्य सरकार के नाबाद 208 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा.

A night for the 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗼𝗼𝗸𝘀 📚✨#TeamIndia register their highest successful ODI run chase to take an unassailable 2️⃣-0️⃣ lead in the series 👏👏



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यह 400+ लक्ष्य का सिर्फ दूसरा सफल चेज है. इससे पहले 2006 में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 438 रन का लक्ष्य हासिल किया था.

एक मैच में 5 शतक, पहली बार ऐसा

वेस्टइंडीज की ओर से जॉन कैम्पबेल, शाई होप और अमीर जंगू ने शतक लगाए. भारत की तरफ से रोहित और गिल ने सेंचुरी जड़ी. इस तरह पुरुषों के वनडे में पहली बार एक ही मैच में पांच बल्लेबाजों ने शतक लगाए. इससे पहले पुरुषों के तीन वनडे और एक महिला वनडे में चार-चार शतक का रिकॉर्ड था.

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वेस्टइंडीज के तीन शतक भी खास रहे. किसी वनडे में एक टीम के तीन बल्लेबाजों के शतक लगाने का यह 11वां मौका था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब तीन शतक लगाने वाली टीम मैच हार गई.

गिल ने रिकॉर्ड्स की लगा दी लाइन

गिल की 223 नाबादकी पारी कई रिकॉर्ड अपने साथ लेकर आई. यह वनडे रन चेज में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है. वह ट्रेविस हेड के बाद ऐसे दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं, जिन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में पहले बल्लेबाजी करते हुए और रन चेज में दोहरा शतक लगाया है.

दो लगातार वनडे पारियों में सबसे ज्यादा रन के मामले में गिल के अब 333 रन (110 और 223)* हो गए हैं. वह इस सूची में मार्टिन गुप्टिल के 342 रन के बाद दूसरे नंबर पर हैं.

गिल ने 2022 से वनडे में सबसे ज्यादा 10 प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) अवॉर्ड भी हासिल किए हैं. विराट कोहली और हेड 9-9 के साथ अगले स्थान पर हैं.

गुवाहाटी में गिल ने 62 गेंदों पर शतक पूरा किया. यह भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतकों की सूची में संयुक्त रूप से चौथा सबसे तेज है. इससे भी बड़ी बात, भारत ने सिर्फ 21.1 ओवर में 200 रन पूरे कर लिए, जो उसका वनडे में सबसे तेज 200 है.

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गिल ने अपना 11वां वनडे शतक सिर्फ 68 पारियों में पूरा किया. भारत के लिए इससे पहले विराट कोहली ने 82 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

रोहित के साथ साझेदारी भी रिकॉर्ड

गिल और रोहित की 255 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप भारत की वनडे में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है. सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की 258 रन की साझेदारी अभी भी सबसे ऊपर है.

गुवाहाटी के इस मुकाबले का कुल स्कोर 811 रन रहा, जो वनडे में तीसरा सबसे बड़ा मैच एग्रीगेट है. इससे ऊपर 2006 में ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका मैच के 872 और 2009 में भारत-श्रीलंका मैच के 825 रन हैं.

वेस्टइंडीज का 405/7 वनडे में हार के दौरान बनाया गया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है. इससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया का 434/4 और श्रीलंका का 411/8 है.

भारत की इस जीत के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ उसकी लगातार 14वीं द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत भी हुई. इस मामले में पाकिस्तान-जिम्बाब्वे की 12 सीरीज जीत दूसरे नंबर पर है.

टीम 400+ स्कोर भारत 9 साउथ अफ्रीका 8 इंग्लैंड 7 ऑस्ट्रेलिया 3 न्यूजीलैंड 2 श्रीलंका 2 वेस्टइंडीज 1 जिम्बाब्वे 1

खिलाड़ी POTM अवॉर्ड शुभमन गिल 10 विराट कोहली 9 ट्रेविस हेड 9 शाई होप 8 के. मेंडिस 8

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खिलाड़ी रन पारियां मार्टिन गुप्टिल 342 105 और 237* शुभमन गिल 333 110 और 223* शुभमन गिल 324 116 और 208 रोहित शर्मा 316 52 और 264 सीन विलियम्स 316 174 और 142



ODI में 400+ रन बनाने वाली टीमें



भारत 9

साउथ अफ्रीका 8

इंग्लैंड 7

ऑस्ट्रेलिया 3

न्यूजीलैंड 2

श्रीलंका 2

वेस्टइंडीज 1

जिम्बाब्वे 1

2022 के बाद ODI में सबसे ज्यादा POTM अवॉर्ड

शुभमन गिल 10

विराट कोहली 9

ट्रेविस हेड 9

शाई होप 8

के. मेंडिस 8



लगातार दो ODI पारियों में सबसे ज्यादा रन

रैंक खिलाड़ी कुल रन दो पारियों का स्कोर 1 मार्टिन गुप्टिल 342 105 + 237* 2 शुभमन गिल 333 110 + 223* 3 शुभमन गिल 324 116 + 208 4 रोहित शर्मा 316 52 + 264 5 सीन विलियम्स 316 174 + 142

रन चेज में गिल की नाबाद 223 रन की पारी List A क्रिकेट में सबसे बड़ी है. उन्होंने सौम्य सरकार का 2019 में बनाया 208* रन का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा.

एक पारी में 3 शतक, लेकिन हारने वाली पहली टीम

वेस्टइंडीज की पारी में जॉन कैम्पबेल, शाई होप और अमीर जंगगू ने शतक लगाए. ODI क्रिकेट में यह किसी टीम के एक पारी में तीन बल्लेबाजों के शतक लगाने का 11वां मौका था. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब तीन शतक लगाने वाली टीम को हार मिली.

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एक टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा ODI सीरीज जीत

क्रम टीम लगातार सीरीज जीत 1 भारत vs वेस्टइंडीज 14 2 पाकिस्तान vs जिम्बाब्वे 12 3 पाकिस्तान vs वेस्टइंडीज 10 4 भारत vs श्रीलंका 10 5 साउथ अफ्रीका vs जिम्बाब्वे 9

हारने वाली टीम का सबसे बड़ा ODI स्कोर

क्रम स्कोर टीम खिलाफ वेन्यू/साल 1 434/4 ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जोहान‍िसबर्ग, 2006 2 411/8 श्रीलंका भारत राजकोट, 2009 3 405/7 वेस्टइंडीज भारत गुवाहाटी, 2026 4 401/6 न्यूजीलैंड पाकिस्तान बेंगलुरु, 2023 5 389 वेस्टइंडीज इंग्लैंड सेंट जॉर्ज्स, 2019

ODI में सबसे बड़ा मैच स्कोर

क्रम कुल रन मैच 1 872 ऑस्ट्रेलिया 434 vs साउथ अफ्रीका 438 2 825 भारत 414 vs श्रीलंका 411 3 811 वेस्टइंडीज 405 vs भारत 406 4 807 इंग्लैंड 419 vs वेस्टइंडीज 389 5 771 ऑस्ट्रेलिया 388 vs न्यूजी

ODI में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारियां



क्रम रन बल्लेबाज खिलाफ जगह/साल 1 264 रोहित शर्मा श्रीलंका कोलकाता, 2014 2 237* मार्टिन गुप्टिल वेस्टइंडीज वेलिंगटन, 2015 3 223* शुभमन गिल वेस्टइंडीज गुवाहाटी, 2026 4 219 वीरेंद्र सहवाग वेस्टइंडीज इंदौर, 2011 5 215 क्रिस गेल जिम्बाब्वे कैनबरा, 2015

ODI में सबसे बड़े सफल रन चेज



क्रम लक्ष्य टीम खिलाफ जगह/साल 1 435 साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जोहान्सबर्ग, 2006 2 406 भारत वेस्टइंडीज गुवाहाटी, 2026 3 375 नीदरलैंड्स वेस्टइंडीज हरारे, 2023 4 372 साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया डरबन, 2016 5 370 नीदरलैंड्स स्कॉटलैंड डंडी, 2025

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