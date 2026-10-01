GST Collection: पहली तारीख को मोदी सरकार के लिए आई पहली गुड न्यूज, फटाफट पढ़ लीजिए

अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और पहली तारीख को तमाम फाइनेंशियल बदलावों के साथ मोदी सरकार के लिए पहली गुड न्यूज भी आ गई है. ये जीएसटी कलेक्शन से जुड़ी हुई है. दरअसल, सरकार ने सितंबर महीने में GST Collection का डेटा शेयर कर दिया है, जो खुश करने वाला है. सरकारी खजाने में जीएसटी से बंपर 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा आए हैं.

और पढ़ें

14 फीसदी से ज्यादा बढ़ा कलेक्शन

सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2026 को सितंबर महीने में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए गए हैं. इन्हें देखें, तो बीते महीने में देश का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 2.03 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया है. ये आंकड़ा जीएसटी कलेक्शन में 14.7 फीसदी का जोरदार उछाल आया है. खास बात ये है कि मोदी सरकार का जीएसटी कलेक्शन लगातार तीसरे महीने 2 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है.

लगातार तीसरे महीने भरा खजाना

बता दें कि ये लगातार तीसरा महीना है, जबकि जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये या इससे पार निकला है. जुलाई महीने के लिए देश का सकल वस्तु एवं सेवा कर कलेक्‍शन (GST Collection In July) में साल-दर-साल 15.4% की बढ़ोतरी के साथ 2.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था.

Advertisement

इसके बाद बीते अगस्त 2026 में देखें, तो उस महीने भी जीएसटी संग्रह का आंकड़ा करीब 2 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. सालाना आधार पर कलेक्शन में 14.8 फीसदी का उछाल देखने को मिला था और अब सितंबर महीने के आंकड़े भी जोरदार रहे हैं.

हर कैटेगरी में शानदार कलेक्शन

बीते साल की समान अवधि से तुलना करें, तो सितंबर 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 1.77 लाख करोड़ रहा था. सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर डालें, तो सितंबर महीने में आयात से सकल जीएसटी रेवेन्यू में पिछले वर्ष की तुलना में 25.9% की वृद्धि हुई और यह ₹65,525 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि सालभर पहले यह ₹52,031 करोड़ था. कस्टम ड्यूटी से संबंधित GST Revenue में जोरदार वृद्धि हुई है, यह इस माह के दौरान 30.8% बढ़कर ₹52,028 करोड़ हो गया.

घरेलू जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी रही. सितंबर में सकल घरेलू राजस्व 1.38 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सितंबर 2025 के 1.25 लाख करोड़ रुपये से 10.1% अधिक है. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच, आयात से सकल जीएसटी राजस्व 27.1% बढ़कर 3.72 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 6.1% बढ़कर 8.74 लाख करोड़ रुपये हो गया.

वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान कुल सकल जीएसटी संग्रह ₹12.46 लाख करोड़ रहा, जो 2025-26 की इसी अवधि में ₹11.17 लाख करोड़ से 11.6% अधिक है. गौरतलब है कि 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू किया गया था. इसने अप्रत्यक्ष कर की कई जटिलताओं को दूर किया, जिससे कारोबार करना आसान हुआ.

---- समाप्त ----