हापुड़ में युवक को कमरे में बंद कर तालिबानी सजा, बेल्टों से पिटाई का VIDEO वायरल, 6 पर FIR

यूपी के हापुड़ जिले में एक युवक के साथ कमरे में बंद करके मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

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वायरल वीडियो में कुछ युवक एक युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. आरोप है कि पीड़ित को कमरे में बंद करने के बाद बेल्ट से पीटा गया. इस दौरान उसके साथ लात-घूंसों से भी मारपीट किए जाने की बात सामने आई है. वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी.

स्कूली बच्चों के विवाद के बाद मारपीट का आरोप

पुलिस के अनुसार, मामला 29 सितंबर 2026 का है. बताया गया है कि स्कूली बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी विवाद के बाद युवक के साथ मारपीट की गई. घटना के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में कई युवक एक युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं. आरोप है कि उसे एक कमरे में बंद किया गया और वहां बेल्ट से पीटा गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और पीड़ित पक्ष से संपर्क किया. इसके बाद पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया. इस मामले में पुलिस ने वंश, अनिल, तनिश, उचित, विचित और शिवम को नामजद किया है. पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है. अधिकारियों के अनुसार, मामले में सामने आए वीडियो और अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वायरल वीडियो कब और कहां बनाया गया था तथा मारपीट की घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे. जांच के दौरान वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान और घटना की परिस्थितियों की भी पड़ताल की जा रही है.

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घर पहुंचकर भी मारपीट और धमकी का आरोप

पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि कमरे में हुई मारपीट के बाद मामला खत्म नहीं हुआ. आरोप है कि कुछ लोग बाद में पीड़ित के घर तक पहुंचे और वहां भी उसके साथ मारपीट की गई. पीड़ित पक्ष की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई. इन आरोपों को भी पुलिस की जांच में शामिल किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों का ध्यान इस मामले की ओर गया. वीडियो में एक युवक के साथ कई लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का दृश्य दिखाई दे रहा है. पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में दिखाई देने वाली घटना और मुकदमे में लगाए गए आरोपों का आपस में मिलान किया जा रहा है.

बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर छह लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले में उपलब्ध वीडियो, पीड़ित के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच के बाद ही मारपीट की पूरी वजह और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस का कहना है कि मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी.

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