फोटोग्राफी का कोर्स किया, फिर छापने लगे नकली नोट... शाहजहांपुर में महिला समेत 5 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसओजी और सदर बाजार पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने एक महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 1 लाख 15 हजार रुपये की नकली करेंसी और 37 हजार रुपये के असली नोट बरामद हुए हैं. इसके अलावा नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं.

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इस गिरोह की खास बात यह है कि इसके सदस्यों ने फोटोग्राफी का कोर्स करने के बाद नकली नोट छापने का तरीका सीखा था. आरोपी इंटरनेट की मदद से नकली नोट तैयार करते थे. इसके बाद बाजार में असली करेंसी की तरह उनका इस्तेमाल कर लोगों को चूना लगाते थे. गिरोह में शामिल महिला रीना को नकली नोट खपाने की जिम्मेदारी दी गई थी, ताकि महिला होने के कारण किसी को शक न हो.

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दरअसल, एसओजी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नकली नोट चलाने वाला एक गिरोह शाहजहांपुर में सक्रिय है. बाजार में नकली करेंसी खपाई जा रही है. इसके बाद पुलिस ने मुखबिर के जरिए गिरोह के सदस्यों की गतिविधियों पर नजर रखी. जानकारी मिली कि एक महिला समेत पांच लोग नकली नोट चलाने के लिए इलाके में पहुंचे हैं. इसके बाद एसओजी और सदर बाजार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की.

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37 हजार के असली नोट देकर लेने आए थे 50 हजार की नकली करेंसी

पुलिस टीम ने एनसीसी ऑफिस तिराहे से रीना, आकिल, सुहेल, इमरान और आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान इनके पास से 500-500 रुपये के कुल 1 लाख 15 हजार रुपये के नकली नोट मिले. इसके साथ ही 37 हजार रुपये की असली करेंसी भी बरामद की गई. पुलिस ने एक प्रिंटर और नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले दूसरे उपकरण भी अपने कब्जे में लिए हैं.

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एसपी सिटी देवेंद्र कुमार के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आकिल और रीना पति-पत्नी हैं. ये दोनों 37 हजार रुपये की असली करेंसी के बदले 50 हजार रुपये के नकली नोट लेने पहुंचे थे. नकली नोट देने वाले गिरोह में इमरान, सुहेल और आशुतोष शामिल थे. पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, इनका एक साथी मुकर्रम फरार चल रहा है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरोह के सदस्य अपना अलग सेटअप तैयार रखते थे. वे जरूरत के हिसाब से अलग-अलग जगहों पर उपकरण लगाकर नकली करेंसी छापते और उसे बाजार में चलाते थे. अब तक ये आरोपी लाखों रुपये के नकली नोट बाजार में खपा चुके हैं. पुलिस बरामद नकली करेंसी और उपकरणों की जांच कर रही है.

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जीएसएम पेपर पर छापते थे नकली नोट, नेटवर्क की तलाश में पुलिस

पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने इंटरनेट से नकली नोट छापने का तरीका सीखा था. फोटोग्राफी का कोर्स करने के बाद उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपना गिरोह बना लिया. आरोपी जीएसएम पेपर पर नकली नोट छापते थे. इसके बाद तैयार करेंसी को बाजार में खपाने की योजना बनाई जाती थी.

गिरोह में रीना की भूमिका काफी अहम थी. वह बाजार में नकली नोट चलाने का काम करती थी. आरोपियों को लगता था कि महिला होने की वजह से उस पर किसी को शक नहीं होगा. इसी तरीके से गिरोह लंबे समय से नकली करेंसी के कारोबार को आगे बढ़ा रहा था.

फिलहाल, पुलिस फरार आरोपी मुकर्रम की तलाश कर रही है. साथ ही इस बात का पता लगाया जा रहा है कि गिरोह के तार किन दूसरे लोगों से जुड़े हैं और अब तक कितनी नकली करेंसी बाजार में पहुंचाई जा चुकी है. पुलिस का कहना है कि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

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