scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फोटोग्राफी का कोर्स किया, फिर छापने लगे नकली नोट... शाहजहांपुर में महिला समेत 5 गिरफ्तार

फोटोग्राफी का कोर्स करने के बाद पांच लोगों ने नकली नोट छापने का धंधा शुरू कर दिया. इंटरनेट से तरीका सीखा और जीएसएम पेपर पर 500 रुपये के जाली नोट तैयार करने लगे. बाजार में नकली करेंसी खपाने के लिए गिरोह ने महिला को आगे रखा. शाहजहांपुर पुलिस ने इस नेटवर्क का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Advertisement
X
प्रिंटर और 1.15 लाख की जाली करेंसी बरामद.(Photo: Vinay Pandey/ITG)
प्रिंटर और 1.15 लाख की जाली करेंसी बरामद.(Photo: Vinay Pandey/ITG)

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसओजी और सदर बाजार पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने एक महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 1 लाख 15 हजार रुपये की नकली करेंसी और 37 हजार रुपये के असली नोट बरामद हुए हैं. इसके अलावा नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं.

इस गिरोह की खास बात यह है कि इसके सदस्यों ने फोटोग्राफी का कोर्स करने के बाद नकली नोट छापने का तरीका सीखा था. आरोपी इंटरनेट की मदद से नकली नोट तैयार करते थे. इसके बाद बाजार में असली करेंसी की तरह उनका इस्तेमाल कर लोगों को चूना लगाते थे. गिरोह में शामिल महिला रीना को नकली नोट खपाने की जिम्मेदारी दी गई थी, ताकि महिला होने के कारण किसी को शक न हो.

यह भी पढ़ें: शाहजहांपुर: कार ने मारी ऐसी टक्कर... बाइक से उछलकर इलेक्ट्रिक बस की छत पर गिरा 3 साल का बच्चा!

सम्बंधित ख़बरें

Shahjahanpur Road Accident
कार-बाइक की टक्कर में हवा में उछला 3 साल का बच्चा!
Child lands safely on bus roof (Photo- ITG)
कार ने मारी टक्कर... बाइक से उछलकर बस की छत पर गिरा बच्चा!
lucknow muzaffarnagar road accidents after diwali
दिवाली के बाद यूपी में दर्दनाक सड़क हादसे, एक ही दिन में 22 लोगों की मौत
शाहजहांपुर जिले में कुल छह विधानसभा सीटें आती हैं (Photo:AI generated)
सुरेश खन्ना का दबदबा, जितिन प्रसाद की सियासत और राजपाल यादव की कहानी
Supreme Court Hearing Sparks New Hope for Rajpal Yadav
राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में राहत, श्रीपाल बोले- 15 साल बाद सुनी जाएगी बात

दरअसल, एसओजी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नकली नोट चलाने वाला एक गिरोह शाहजहांपुर में सक्रिय है. बाजार में नकली करेंसी खपाई जा रही है. इसके बाद पुलिस ने मुखबिर के जरिए गिरोह के सदस्यों की गतिविधियों पर नजर रखी. जानकारी मिली कि एक महिला समेत पांच लोग नकली नोट चलाने के लिए इलाके में पहुंचे हैं. इसके बाद एसओजी और सदर बाजार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की.

Advertisement

37 हजार के असली नोट देकर लेने आए थे 50 हजार की नकली करेंसी

पुलिस टीम ने एनसीसी ऑफिस तिराहे से रीना, आकिल, सुहेल, इमरान और आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान इनके पास से 500-500 रुपये के कुल 1 लाख 15 हजार रुपये के नकली नोट मिले. इसके साथ ही 37 हजार रुपये की असली करेंसी भी बरामद की गई. पुलिस ने एक प्रिंटर और नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले दूसरे उपकरण भी अपने कब्जे में लिए हैं.

शाहजहांपुर

एसपी सिटी देवेंद्र कुमार के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आकिल और रीना पति-पत्नी हैं. ये दोनों 37 हजार रुपये की असली करेंसी के बदले 50 हजार रुपये के नकली नोट लेने पहुंचे थे. नकली नोट देने वाले गिरोह में इमरान, सुहेल और आशुतोष शामिल थे. पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, इनका एक साथी मुकर्रम फरार चल रहा है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरोह के सदस्य अपना अलग सेटअप तैयार रखते थे. वे जरूरत के हिसाब से अलग-अलग जगहों पर उपकरण लगाकर नकली करेंसी छापते और उसे बाजार में चलाते थे. अब तक ये आरोपी लाखों रुपये के नकली नोट बाजार में खपा चुके हैं. पुलिस बरामद नकली करेंसी और उपकरणों की जांच कर रही है.

Advertisement

जीएसएम पेपर पर छापते थे नकली नोट, नेटवर्क की तलाश में पुलिस

पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने इंटरनेट से नकली नोट छापने का तरीका सीखा था. फोटोग्राफी का कोर्स करने के बाद उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपना गिरोह बना लिया. आरोपी जीएसएम पेपर पर नकली नोट छापते थे. इसके बाद तैयार करेंसी को बाजार में खपाने की योजना बनाई जाती थी.

गिरोह में रीना की भूमिका काफी अहम थी. वह बाजार में नकली नोट चलाने का काम करती थी. आरोपियों को लगता था कि महिला होने की वजह से उस पर किसी को शक नहीं होगा. इसी तरीके से गिरोह लंबे समय से नकली करेंसी के कारोबार को आगे बढ़ा रहा था.

फिलहाल, पुलिस फरार आरोपी मुकर्रम की तलाश कर रही है. साथ ही इस बात का पता लगाया जा रहा है कि गिरोह के तार किन दूसरे लोगों से जुड़े हैं और अब तक कितनी नकली करेंसी बाजार में पहुंचाई जा चुकी है. पुलिस का कहना है कि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'तनुश्री विवाद को बेवजह तूल दिया', बोले नाना पाटेकर के जिगरी दोस्त, याद कर निकले आंसू! |
    कोहली की 'विराट' दरियादिली, जिस गेंदबाज ने 0 पर किया आउट, मैच के बाद उसे ही दे द‍िया खास तोहफा, VIDEO |
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर सबीना, सीता, कांति और रेखा से |
    Badnam Kulfi: फ्रिज में जमाई नहीं, हाथ से बनाई जाती है कानपुर की मशहूर 'बदनाम' कुल्फी, बहुत ही मजेदार है बनाने का तरीका |
    'वोटर लिस्ट से कटे हिंदू वोटरों के नाम हर हाल में दोबारा जुड़वाने हैं', CM योगी का बीजेपी नेताओं को निर्देश |
    Microsoft Outage: धीरे धीरे पटरी पर लौट रही सर्विस, अरबों डॉलर का हुआ नुकसान, कंपनी ने मांगी माफी |
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर सतपाल सिंह से |
    मेल हो या फीमेल... क्या जेल में बार-बार उतरवाए जाते हैं कैदियों के कपड़े? |
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर कृष्णा यादव से |
    भूत शुद्धि, सेल्फ रिस्पेक्ट... सेलेब्स किन-किन तरीकों से कर रहे शादी
    Advertisement