'तनुश्री विवाद को बेवजह तूल दिया', बोले नाना पाटेकर के जिगरी दोस्त, याद कर निकले आंसू!

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के अचानक निधन ने उनके परिवार और चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया. लेकिन उनके करीबी दोस्त और फिल्ममेकर महेश मांजरेकर के लिए इस सच को स्वीकार करना आज भी आसान नहीं है. महेश को इस बात का सबसे ज्यादा मलाल है कि जब नाना ने दुनिया को अलविदा कहा, तब वह लंदन में थे. वह अपने दोस्त से आखिरी बार मिल भी नहीं पाए. नाना का 8 अक्टूबर 2026 को 75 साल की उम्र में गोवा स्थित अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था.

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न्यज18 मराठी से बातचीत में महेश मांजरेकर ने नाना के साथ अपनी सालों पुरानी दोस्ती को याद किया. उन्होंने बताया कि दोनों का रिश्ता बेहद खास था उनके बीच प्यार जताने का तरीका भी थोड़ा अलग था. दोनों एक-दूसरे को गालियां देकर भी अपनी दोस्ती जाहिर कर देते थे. महेश ने कहा कि अगर नाना आज उनके सामने होते, तो वह उन्हें अचानक चले जाने के लिए खूब सुनाते.

'तुम्हें ऐसे जाने का कोई हक नहीं था’

महेश ने भावुक होते हुए कहा कि नाना का इस तरह अचानक चले जाना उनके लिए बेहद गलत था. उन्होंने कहा, “मैं उससे कहता कि तुम्हें ऐसे जाने का कोई हक नहीं था. खासकर तब, जब मैं यहां मौजूद नहीं था. कम से कम बीमार तो पड़ते, हमें बताते कि तबीयत ठीक नहीं है, ताकि हम आकर तुम्हारी देखभाल कर पाते. लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो गया. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था.”

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आखिरी रात क्या हुआ था?

महेश ने बातचीत में नाना की जिंदगी के आखिरी घंटों के बारे में भी बताया. उनके मुताबिक, रात करीब 2:30 बजे नाना को बेचैनी महसूस होने लगी थी. उन्होंने घरवालों को अपनी परेशानी के बारे में बताया. इसके बाद करीब 3:30 बजे उन्होंने अपने बड़े भाई को दोबारा फोन किया और कहा कि उनकी तबीयत अब भी ठीक नहीं है.

इसके बाद नाना के बड़े भाई उनके घर पहुंचे. उन्होंने नाना को अस्पताल ले जाने की सलाह दी. महेश के मुताबिक, नाना के घर से गोवा के बेहतरीन अस्पतालों में से एक महज चार मिनट की दूरी पर था. लेकिन नाना को लगा कि शायद गैस की वजह से परेशानी हो रही है. इसी कारण वह अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं हुए. वह अपनी तकलीफ के बारे में बात ही कर रहे थे कि उन्हें जोरदार कार्डियक अटैक आ गया.

‘अस्पताल क्यों नहीं गए?’ इस सवाल से परेशान हैं महेश

महेश ने कहा कि वह बार-बार यही सोचते हैं कि जब अस्पताल इतना पास था, तो नाना वहां क्यों नहीं गए. उन्होंने कहा, “मैं लगातार सोचता रहता हूं कि वह सबसे पहले अस्पताल क्यों नहीं गए? उनका घर अस्पताल से इतना करीब था. वह क्यों नहीं गए? अब मैं इन ‘काश ऐसा हो जाता’ और ‘अगर ऐसा होता’ वाली बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूं.”

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महेश ने यह भी कहा कि नाना हमेशा फिट और जिंदगी से भरपूर नजर आते थे. इसलिए उनके जाने की खबर पर यकीन करना और भी मुश्किल है. उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, “अगर मौत के बाद भी जिंदगी होती है, तो अपने परिवार के बाद मैं सबसे पहले नाना से मिलना चाहूंगा.”

तनुश्री दत्ता विवाद पर भी बोले महेश मांजरेकर

बातचीत के दौरान महेश ने नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता से जुड़े पुराने विवाद पर भी अपनी राय रखी. साल 2018 में इस मामले ने भारत में #MeToo आंदोलन को चर्चा में ला दिया था. तनुश्री ने आरोप लगाया था कि 2008 में फिल्म ‘हॉर्न ओके प्लीज’ के सेट पर नाना ने डांस स्टेप सिखाने के बहाने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया था. नाना ने इन आरोपों से इनकार किया था.

महेश मांजरेकर ने इस मामले में नाना का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि इस घटना को जरूरत से ज्यादा तूल दिया गया. उन्होंने बताया कि फिल्म के सेट पर मौजूद कई लोग उनके परिचित थे और उन लोगों ने उन्हें बताया था कि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था.

महेश ने कहा, “सेट पर मौजूद हर व्यक्ति को मैं जानता था. मुझे यह भी पता है कि वहां कौन-कौन था. इस बात को बिना वजह इतना बड़ा बना दिया गया. जिन लोगों को मैं जानता था, उन सभी ने मुझसे कहा था कि कुछ नहीं हुआ था. बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था. नाना को बिना वजह बहुत कुछ झेलना पड़ा. सोशल मीडिया की वजह से हर किसी की अपनी राय है और इसका कोई इलाज नहीं है.”

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