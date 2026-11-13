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भगवंत मान के लाहौर न्योते पर विदेश मंत्रालय की दो-टूक, कहा- पाकिस्तान पर भारत का रुख सबको पता है

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पाकिस्तान के लाहौर में होने वाली इंटरनेशनल वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने का न्योता मिला है. इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेशी दौरों के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से पहले मंत्रालय संबंधित मामलों का आकलन करता है. उन्होंने कहा कि सभी को भारत की राष्ट्रीय नीति का पालन करना चाहिए.

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विदेश मंत्रालय ने भारत की पाकिस्तान नीति का हवाला दिया है. (Photo: PTI/ANI)
विदेश मंत्रालय ने भारत की पाकिस्तान नीति का हवाला दिया है. (Photo: PTI/ANI)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पाकिस्तान के लाहौर में होने वाली इंटरनेशनल वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने का न्योता मिला है. इस न्योते और उनके संभावित दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है. मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेशी देशों से संबंधों को लेकर भारत की एक राष्ट्रीय नीति है और सभी से उसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है.

दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भगवंत मान के लाहौर दौरे को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर जायसवाल ने कहा कि विदेश जाने वाले गणमान्य व्यक्तियों को राजनीतिक मंजूरी देने के मामले में विदेश मंत्रालय आकलन करता है. इसके बाद मंत्रालय अपनी नीति के मुताबिक प्रक्रिया आगे बढ़ाता है.

'विदेशी दौरे की राजनीतिक मंजूरी पर मंत्रालय करता है आकलन'

MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "जब विदेशी देशों के साथ संबंधों की बात आती है, तो हमारी एक राष्ट्रीय नीति है और हम सभी से इसका पालन करने की अपेक्षा करते हैं."

उन्होंने कहा कि विदेश जाने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से पहले विदेश मंत्रालय संबंधित मामले का आकलन करता है. यह आकलन मंत्रालय की समग्र नीति के अनुरूप किया जाता है और उसी के हिसाब से आगे की प्रक्रिया पूरी होती है.

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यह भी पढ़ें: भगवंत मान को वीजा देने के लिए तैयार पाकिस्तान, वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस का मिला है न्योता

'पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत का रुख साफ'

पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख पर बोलते हुए रणधीर जायसवाल ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख सभी के सामने स्पष्ट है.

MEA प्रवक्ता ने भगवंत मान के दौरे को मंजूरी मिलने या न मिलने पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि विदेशी दौरे के लिए राजनीतिक मंजूरी का फैसला मंत्रालय अपनी नीति और संबंधित आकलन के आधार पर करता है.

लाहौर में वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस का न्योता

भगवंत मान को पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया गया है. इसी को लेकर विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया था.

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