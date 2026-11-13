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2 सेकेंड के Video में कैद 24 यात्रियों की मौत, तेज रफ्तार ट्रैवलर सीधा ट्रक में जा घुसा

Assam's Kaziranga accident CCTV Video: असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के पास ट्रैवलर और कंटेनर ट्रक की टक्कर में 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 घायल हैं. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें सफेद ट्रैवलर तेज रफ्तार से आते हुए सामने खड़े ट्रक से टकराता दिखाई देता है.

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काजीरंगा में ट्रैवलर और कंटेनर ट्रक की टक्कर का दो सेकंड का वीडियो सामने आया है (Photo: ITG)
काजीरंगा में ट्रैवलर और कंटेनर ट्रक की टक्कर का दो सेकंड का वीडियो सामने आया है (Photo: ITG)

असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के पास हुए भीषण सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है. महज दो सेकंड के इस वीडियो में एक सफेद टेम्पो ट्रैवलर तेज रफ्तार से सड़क पर आता दिखाई देता है. सामने एक ट्रक खड़ा नजर आता है. अगले ही पल ट्रैवलर सीधे ट्रक में जा घुसता है. टक्कर इतनी तेज होती है कि वीडियो में तेज रोशनी और धमाके जैसा दृश्य दिखाई देता है.

गोलाघाट जिले के रंगाजन इलाके में शुक्रवार को हुए इस हादसे में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं. हादसे के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

दो सेकंड में हुआ भीषण हादसा

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सफेद ट्रैवलर तेज रफ्तार से आगे बढ़ता दिख रहा है. सामने कंटेनर ट्रक नजर आता है. कुछ ही पल में ट्रैवलर ट्रक से टकरा जाता है. पूरी घटना करीब दो सेकंड में कैद हुई है.

वीडियो में टक्कर के समय तेज रोशनी दिखाई देती है. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरी घटना पलक झपकते हो गई.

मृतकों में कई कॉलेज स्टूडेंट्स शामिल

अधिकारियों के मुताबिक, हादसे में मरने वालों में दो महिलाएं शामिल हैं. कई मृतक कॉलेज स्टूडेंट्स थे, जो क्लास खत्म होने के बाद घर लौट रहे थे. ट्रैवलर में सवार ज्यादातर लोग युवा बताए जा रहे हैं.

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हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं. पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.



तेज रफ्तार को हादसे की वजह मानकर जांच

हादसे के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी में तेज रफ्तार को हादसे की एक संभावित वजह माना जा रहा है. हालांकि, दुर्घटना किस वजह से हुई, यह जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा.

स्थानीय लोगों और पर्यटकों की आवाजाही के कारण काजीरंगा के आसपास की सड़क पर वाहनों का आना-जाना लगा रहता है. इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

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