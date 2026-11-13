काशी में 500 साल पुरानी नाग नथैया लीला का मंचन, कदंब से यमुना में कूदे बाल कृष्ण

धर्म, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत की नगरी काशी में शुक्रवार को 500 साल पुरानी नाग नथैया लीला का भव्य मंचन हुआ. तुलसीघाट पर आयोजित इस लीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. कुछ देर के लिए ऐसा लगा, मानो काशी द्वापर युग में पहुंच गई हो और गंगा का तट यमुना में बदल गया हो.

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जैसे ही भगवान श्रीकृष्ण बाल रूप में कदंब के पेड़ से गंगा में छलांग लगाते हैं, पूरा घाट जयकारों से गूंज उठता है. लीला में भगवान कृष्ण कालिया नाग का मान मर्दन कर लोगों को उसके विष से मुक्ति दिलाते हैं. इसके बाद तुलसीघाट पर हर-हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं.

गोस्वामी तुलसीदास ने शुरू की थी परंपरा

काशी के प्रसिद्ध लक्खा मेलों में शामिल नाग नथैया लीला का आयोजन गोस्वामी तुलसीदास द्वारा शुरू की गई परंपरा के अनुसार किया जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि करीब 500 साल बाद भी लीला का मूल स्वरूप और परंपरागत आयोजन बरकरार है.

इसका आयोजन संकट मोचन मंदिर के महंत परिवार की ओर से किया जाता है. लीला के दौरान भगवान श्रीकृष्ण के कालिया नाग पर विजय प्राप्त करने के प्रसंग को जीवंत किया जाता है.

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काशी नरेश परिवार भी हुआ शामिल

इस आयोजन में काशी नरेश परिवार से कुंवर अनंत नारायण सिंह अपने दोनों पुत्रों के साथ शामिल हुए. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन किए और माला-फूल अर्पित कर आशीर्वाद लिया. देखें VIDEO:-

लीला के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया. भगवान श्रीकृष्ण के गंगा में उतरते ही घाट पर मौजूद लोगों ने जयकारे लगाए. पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से भर गया.

गंगा की सफाई का संदेश भी देती है नाग नथैया लीला

नाग नथैया लीला के आयोजक महंत विश्वम्भर नाथ मिश्र ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने यमुना के जहरीले वातावरण को कालिया नाग का मान मर्दन कर विषमुक्त किया था. इसी प्रसंग के माध्यम से आज गंगा में बह रहे गंदे पानी को साफ करने का संदेश भी दिया जाता है.

उनका कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा शुरू की गई यह लीला आज भी उसी पारंपरिक स्वरूप में आयोजित की जाती है.

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