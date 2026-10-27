श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से पीटा,110 रनों पर ढेर हुई पूरी टीम, पिछले मैच के हीरो शादाब खान इस बार फ्लॉप

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पाकिस्तान ODI ट्राई-सीरीज 2026 का पांचवां मुकाबला खेला गया. इस मैच में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. पूरी पाकिस्तानी टीम 25.3 ओवरों में सिर्फ 110 रन बनाकर ऑलआउट हो गई.
पिछले मैच में पाकिस्तान को एक विकेट से रोमांचक जीत दिलाने वाले शादाब खान इस मुकाबले में बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके. पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 29 रन बनाए.
उन्होंने 33 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके लगाए. वहीं, हसन नवाज ने 17 रन और अराफात मिन्हास ने 10 रन का योगदान दिया. बाकी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे.
Dilshan Madushanka delivers when it matters most, finishing with career-best ODI figures of 5/34—securing his 2nd five-wicket haul in ODIs! 👏 #PAKvSL https://t.co/S1RFvWlf0C— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) October 27, 2026
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शादाब खान इस बार सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उन्हें सहन अराचिगे ने आउट किया. पिछले मुकाबले में शादाब ने मुश्किल समय में पाकिस्तान को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी और शानदार शतक जड़ा था, लेकिन इस बार वह टीम के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाए.
श्रीलंका की ओर से दिलशान मदुशंका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके. श्रीलंका ने ये मैच बड़ी ही आसानी से 18.1 ओवरों में 8 विकेट से जीत लिया. इस जीत के साथ श्रीलंका ने 31 अक्टूबर को होने वाले ट्राई-सीरीज के फाइनल में अपनी जगह बना ली है, जहां एक बार फिर पाकिस्तान से ही मुकाबला होगा.
🎯 TARGET: 111 RUNS! 🇱🇰 Incredible job with the ball! Sri Lanka skittles out Pakistan for 110 runs in 5th match of the Tri-Series, starring Dilshan Madushanka (5/34). 🖐️ #PAKvSL #SriLankaCricket https://t.co/ZF9Y3wISLL— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) October 27, 2026
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इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा था शतक
25 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान ने 1 विकेट से जीत दर्ज की थी. 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पारी एक समय बेहद नाजुक स्थिति में आ गई थी.
154/9 स्कोर के बाद पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ और शादाब खान के बीच 89 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी ने पाकिस्तान को हारा हुआ मैच जिता दिया था. शादाब खान ने नाबाद 113* रन बनाए थे. वहीं, हारिस रउफ भी 7 रन बनाकर आखिरी तक क्रीज पर जमे रहे.