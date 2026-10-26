पाकिस्तान-इंग्लैंड मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा... हारिस रऊफ-विल जैक्स की भिड़ंत, अंपायर से भी तीखी बहस, VIDEO

क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली है. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स के बीच मैदान पर कहासुनी हो गई. इस दौरान रऊफ अंपायर के फैसले से भी असहमत नजर आए.

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दरअसल, 25 अक्टूबर (रविवार) को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लाहौर में वनडे ट्राई सीरीज का रोमांचक मैच खेला गया. मैच के दौरान इंग्लैंड के सैम करन ने पाकिस्तान के बल्लेबाज शादाब खान को बाउंसर गेंद फेंकी. इस गेंद को लेकर हारिस रऊफ ने वाइड की अपील की, लेकिन अंपायर ने उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया.

Sam Curran bowls a BOUNCER! Shadab Khan wants a WIDE as Umpire says NO! @TheRealPCB Haris Rauf has a verbal FIGHT with @englandcricket Will Jacks as Joe Root is the peacemaker😂 Drama in #PakistanCricket #PAKvENG https://t.co/lajM8FGfdf — Chacha Abdul Shakoor (@ChachaAbdulSh10) October 25, 2026

इसी बीच विल जैक्स ने कुछ कहा, जिससे हारिस रऊफ नाराज हो गए. इसके बाद रऊफ इंग्लिश गेंदबाज जैक्स पर चिल्लाते हुए नजर आए और अंपायर के साथ भी बहस करने लगे. मैदान पर बढ़ते विवाद को देखते हुए अंपायर को बीच-बचाव करना पड़ा.

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इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, विल जैक्स ने ऐसा क्या कहा था, जिससे हारिस रऊफ नाराज हो गए, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

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इस रोमांचक मुकाबले को पाकिस्तान ने 1 विकेट से जीत लिया. 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पारी एक समय बेहद नाजुक स्थिति में आ गई थी.

154/9 स्कोर के बाद पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ और शादाब खान के बीच 89* रनों की मैच जिताऊ साझेदारी ने पाकिस्तान को लगभग हारा हुआ मैच जिता दिया. शादाब खान ने नाबाद 113* रन बनाए. वहीं, हारिस रऊफ भी 7 रन बनाकर आखिरी तक क्रीज पर जमे रहे. शादाब खान को उनकी इस शानदार पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड भी मिला.

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