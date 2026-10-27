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बेहाला केस: पिता-पुत्र को नग्न कर घुमाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने इलाके में घुमाया, कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा

बेहाला केस में गिरफ्तार तीन आरोपियों को अदालत ने पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा. पुलिस ने क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान आरोपियों को इलाके में घुमाया, जहां स्थानीय लोग मौजूद थे. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

कोलकाता के बेहाला में सामने आए मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया. कोर्ट ने आरोपियों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों का पता लगाने की कोशिश करेगी. इस बीच, पुलिस ने घटनाक्रम को दोबारा समझने के लिए क्राइम सीन रीक्रिएशन की प्रक्रिया भी अपनाई.

पुलिस तीनों आरोपियों को उस इलाके में लेकर पहुंची, जहां अपराध से जुड़ी घटना हुई थी. इस दौरान पुलिस ने घटनाक्रम को दोहराकर मामले की जांच की. तीनों आरोपियों को शर्टलेस यानी बिना शर्ट के और शॉर्ट्स में इलाके में घुमाया गया. उनके शरीर पर रस्सी बंधी हुई थी और स्थानीय लोग इस दौरान उन्हें देखते रहे.

तीनों आरोपियों को अदालत से पांच दिन की पुलिस रिमांड मिलने के बाद अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी. क्राइम सीन रीक्रिएशन के जरिए पुलिस घटना से जुड़े घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में अपराध की प्रकृति, पीड़ित और घटना की विस्तृत परिस्थितियों का उल्लेख नहीं है. इसलिए मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और जांच के नतीजों की पुष्टि होना बाकी है.

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आपको बता दें कि कोलकाता के बेहाला इलाके में एक युवती के साथ प्रेम संबंध के चलते एक युवक और उसके पिता को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया था. इस घटना के बाद पुलिस ने युवती के पिता और मामा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. 

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आरोप है कि युवती के परिजनों ने युवक को उसके साथ पकड़ लिया था. इसके बाद युवक को बंधक बना लिया गया था और उसके साथ मारपीट की गई थी. बाद में युवक के पिता को भी वहां बुलाया गया. और फिर दोनों पिता-पुत्र को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घूमाया गया था.

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