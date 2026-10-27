हैदराबाद में म्यांमार की युवती से हैवानियत: पति ने किराए के कमरे में किया बंद, तीन दोस्तों ने महीनों किया सामूहिक दुष्कर्म

हैदराबाद में म्यांमार की रहने वाली 18 साल की एक युवती को उसके पति ने कथित तौर पर किराए के मकान में बंद कर रखा था. आरोप है कि पति के तीन दोस्तों ने पिछले कुछ महीनों में उसके साथ कई बार यौन उत्पीड़न किया. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. मकान मालिक ने 23 अक्टूबर को कमरे का दरवाजा तोड़कर युवती को बाहर निकाला, जिसके बाद कंचनबाग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई. पुलिस ने बलात्कार, गलत तरीके से बंधक बनाने और आपराधिक धमकी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है.

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पुलिस के मुताबिक पीड़िता और उसका पति, दोनों म्यांमार के नागरिक हैं. पति के तीनों दोस्त भी म्यांमार के ही रहने वाले हैं. पुलिस अधिकारी ने बताया कि पति और उसके तीनों दोस्त शहर के एक शरणार्थी शिविर में रहते हैं. युवती ने अपनी शिकायत में कहा है कि पति ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और फिर अपने तीनों दोस्तों को अंदर भेजा. शिकायत के अनुसार इन तीनों ने उसका यौन शोषण किया. आरोप है कि यह सिलसिला पिछले कुछ महीनों से चल रहा था.

मामला तब सामने आया जब मकान मालिक 23 अक्टूबर को किराया लेने वहां पहुंचा. उसने देखा कि युवती एक कमरे में बंद है. मालिक ने कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला. इसके बाद युवती ने शरणार्थी शिविर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया और कंचनबाग पुलिस थाने में शिकायत दी.

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शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की संबंधित धाराओं में बलात्कार, गलत तरीके से बंधक बनाने और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया है. पुलिस अधिकारी के अनुसार मुख्य आरोपी यानी युवती का पति उसे इसी साल मई में बांग्लादेश से हैदराबाद लाया था. यहां उसने युवती से शादी की और उसे किराए के मकान के एक कमरे में बंद करके रखा. पुलिस अब मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है. बाकी तीन आरोपी भी म्यांमार के नागरिक हैं. ये सभी बातें फिलहाल शिकायत और आरोपों पर आधारित हैं, जिनकी जांच पुलिस कर रही है. मामले की आगे की जांच जारी है.

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