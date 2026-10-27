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15 तोले से ज्यादा सोना-चांदी और कैश चोरी, पेड़ के सहारे घर में घुसा चोर, नौकर ने ही लूट लिया मालिक का घर

बिजनौर के अफजलगढ़ में रेस्टोरेंट कारोबारी कृष्ण मोहन गुप्ता के घर से 22 लाख रुपये से अधिक के जेवर और 76 हजार रुपये चोरी होने का पुलिस ने खुलासा किया है. आरोप है कि वर्षों से घर में काम कर रहा मोहम्मद कैफ पेड़ के सहारे घर में घुसा था. CCTV फुटेज से पहचान होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया.

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नौकर ने चुराए लाखों के गहने और कैश. (Photo: Screengrab)
नौकर ने चुराए लाखों के गहने और कैश. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिस नौकर पर परिवार सालों से भरोसा करता था, उसी पर घर की सेफ से लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी करने का आरोप लगा है. अफजलगढ़ में रेस्टोरेंट कारोबारी के घर हुई इस चोरी का खुलासा CCTV फुटेज से हुआ. पुलिस के मुताबिक, आरोपी नौकर मोहम्मद कैफ पेड़ के सहारे घर में दाखिल हुआ था और सेफ में रखे 15 तोले से अधिक सोने के जेवर, चांदी के आभूषण और 76 हजार रुपये लेकर फरार हो गया. चोरी किए गए सामान की कीमत 22 लाख रुपये से अधिक बताई गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी के जेवर और नकदी बरामद करने का दावा किया है.
वर्षों से घर में काम कर रहा था नौकर

मामला बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कासमपुर गढ़ी का है. यहां रहने वाले कृष्ण मोहन गुप्ता रेस्टोरेंट चलाते हैं. उनके यहां ग्राम सीरवासुचंद निवासी मोहम्मद कैफ कई वर्षों से नौकरी कर रहा था. काम के सिलसिले में उसका घर पर भी नियमित आना-जाना था. लंबे समय से परिवार के साथ जुड़े होने के कारण उसने मालिक और उनके परिवार का भरोसा जीत लिया था. परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति को वे लंबे समय से जानते हैं, उसी पर घर से कीमती सामान चोरी करने का आरोप लगेगा. 26 अक्टूबर की रात घर में चोरी की वारदात हुई तो परिवार के लोग हैरान रह गए.

सेफ से गायब मिले सोने-चांदी के जेवर और नकदी

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26 अक्टूबर की रात कृष्ण मोहन गुप्ता के घर से सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हो गई. चोर घर की सेफ में रखे 15 तोले से अधिक सोने के जेवर, चांदी के आभूषण और 76 हजार रुपये ले गया. चोरी गए सामान की कुल कीमत 22 लाख रुपये से अधिक बताई गई है. वारदात का पता चलने पर परिवार में अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. लाखों रुपये के जेवर चोरी होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए अफजलगढ़ पुलिस ने जांच शुरू कर दी.

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चोरी की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दिया. वह पेड़ के सहारे चढ़कर घर में दाखिल होता नजर आया. पुलिस ने फुटेज परिवार को दिखाई तो युवक की पहचान मोहम्मद कैफ के रूप में हुई. वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार के यहां कई वर्षों से काम करने वाला नौकर था. CCTV फुटेज से पहचान सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की.

पुलिस पूछताछ के मुताबिक, मोहम्मद कैफ को घर की व्यवस्था और मालिक की आदतों के बारे में जानकारी थी. उसे पता था कि कृष्ण मोहन गुप्ता जहां बैठते थे, उसके नीचे एक सेफ रखी हुई थी. इस सेफ में सोने-चांदी के जेवरों के साथ रेस्टोरेंट की दिनभर की आमदनी भी रखी जाती थी. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि सेफ पर अक्सर ताला नहीं लगाया जाता था. घर में लंबे समय से काम करने के कारण उसे इस बात की जानकारी थी. इसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस ने मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 76 हजार रुपये और सोने के जेवर बरामद किए गए हैं. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है. इस घटना ने परिवार के भरोसे को झटका दिया है. जिस नौकर को घर में आने-जाने और काम करने की छूट थी, उसी पर लाखों रुपये की चोरी का आरोप लगा. CCTV फुटेज की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची और मामले का खुलासा किया.

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घरेलू नौकरों के सत्यापन की अपील

पुलिस ने लोगों से घरेलू नौकरों और कर्मचारियों का सत्यापन कराने की अपील की है. इस मामले में पुलिस का कहना है कि घर में काम करने वाले लोगों की जानकारी और सत्यापन रखना जरूरी है. फिलहाल, अफजलगढ़ में हुई इस चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी और सामान की बरामदगी की जानकारी दी है. वर्षों से घर में काम कर रहे नौकर पर चोरी का आरोप और CCTV फुटेज से हुआ खुलासा इस मामले का प्रमुख पहलू है.
 

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