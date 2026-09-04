पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूदा वक्त में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है. पूरे क्रिकेट जगत में इस वक्त पाकिस्तान टीम और बोर्ड की आलोचनाएं हो रही है. हर तरफ उनका मजाक बन रहा है.

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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में मोहसिन नकवी पाकिस्तान टीम का बचाव करते हुए मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं.

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दरअसल, इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मोहसिन नकवी लंदन में एक शराब की शॉप के बाहर बैठकर सवालों का जवाब दे रहे हैं. वीडियो में नकवी के पीछे साफ-साफ शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं और लोग भी शराब की बोतलें वहां से लेते हुए नजर आ रहे हैं.

Mohsin Naqvi responds to the critics. 🗣️🇵🇰



“South Africa lost to Namibia, and India lost to Ireland. Does that mean their cricket is over? No.



No team becomes a champion overnight. Pakistan have improved from No. 9 to No. 6 in T20Is and from No. 8 to No. 5 in ODIs.”… — Talha Nawaz (@TalhaDigital007) September 3, 2026

यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग मोहसिन नकवी की जमकर आलोचनाएं कर रहे है. कुच लोग कमेंट्स सेक्शन में 'शराब हराम है और ये लिकर स्टोर के बाहर क्या कर रहे हैं.' भी लिख रहे हैं.

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मोहसिन नकवी ने इस इंटरव्यू में पाकिस्तान की हार का बचाव करते हुए भारत और साउथ अफ्रीका से तुलना कर दी. नकवी ने कहा, 'साउथ अफ्रीका नामीबिया से हारा और भारत आयरलैंड से हारा. क्या वहां क्रिकेट खत्म हो गया? एक बात महत्वपूर्ण है कि जिसकी हमें जरूरत होगी, हम उसे जरूर लाएंगे.'

Sharab haram hai and ye liquor store mei kya kr rha hai — Underground spy (@Undergroun4hb) September 3, 2026

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पाकिस्तान की टीम अभी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के दौरे पर है. पहले 2 टेस्ट मैच में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और टेस्ट सीरीज में 2-0 से पिछड़ गया.

दोनों ही टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इस खराब प्रदर्शन को देखते हुए पीसीबी ने दौरे के बीच में ही बड़ा फैसला लिया और 7 खिलाड़ियों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया. कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी उनके पद से हटा दिया गया.

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