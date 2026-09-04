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'ये तो हराम है...', PCB चीफ मोहस‍िन नकवी के वीडियो में दिखीं शराब की बोतलें, फैन्स भड़के

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खराब प्रदर्शन के बीच PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में नकवी लंदन में एक लिकर स्टोर के बाहर बैठकर इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं.

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PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का शराब की शॉप के बाहर का वीडियो वायरल (Photo:X/TalhaDigital007)
PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का शराब की शॉप के बाहर का वीडियो वायरल (Photo:X/TalhaDigital007)

पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूदा वक्त में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है. पूरे क्रिकेट जगत में इस वक्त पाकिस्तान टीम और बोर्ड की आलोचनाएं हो रही है. हर तरफ उनका मजाक बन रहा है. 

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में मोहसिन नकवी पाकिस्तान टीम का बचाव करते हुए मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बर्थडे पर क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने लगाई उठक-बैठक, 'मेंटर' युवराज सिंह ने शेयर किया वीडियो

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दरअसल, इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मोहसिन नकवी लंदन में एक शराब की शॉप के बाहर बैठकर सवालों का जवाब दे रहे हैं. वीडियो में नकवी के पीछे साफ-साफ शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं और लोग भी शराब की बोतलें वहां से लेते हुए नजर आ रहे हैं.

यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग मोहसिन नकवी की जमकर आलोचनाएं कर रहे है. कुच लोग कमेंट्स सेक्शन में 'शराब हराम है और ये लिकर स्टोर के बाहर क्या कर रहे हैं.' भी लिख रहे हैं.

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मोहसिन नकवी ने इस इंटरव्यू में पाकिस्तान की हार का बचाव करते हुए भारत और साउथ अफ्रीका से तुलना कर दी. नकवी ने कहा, 'साउथ अफ्रीका नामीबिया से हारा और भारत आयरलैंड से हारा. क्या वहां क्रिकेट खत्म हो गया? एक बात महत्वपूर्ण है कि जिसकी हमें जरूरत होगी, हम उसे जरूर लाएंगे.'

यह भी पढ़ें: 'पाकिस्तान को बनाया हंसी का पात्र...', PCB पर जमकर बरसे नासिर हुसैन, मोहसिन नकवी को द‍िखाया आईना?

पाकिस्तान की टीम अभी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के दौरे पर है. पहले 2 टेस्ट मैच में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और टेस्ट सीरीज में 2-0 से पिछड़ गया.

दोनों ही टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इस खराब प्रदर्शन को देखते हुए पीसीबी ने दौरे के बीच में ही बड़ा फैसला लिया और 7 खिलाड़ियों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया. कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी उनके पद से हटा दिया गया.

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