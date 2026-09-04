scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मास्टरजी ने बच्चों से बिस्किट पर बने तीन डॉट्स का मतलब पूछा... मिला धांसू जवाब!

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसना जैसे कहीं खो सा गया है, जबकि एक छोटी सी मुस्कान भी पूरे दिन को बेहतर बना सकती है. अगर आप भी काम और टेंशन के बीच हल्का-फुल्का ब्रेक ढूंढ रहे हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार वायरल चुटकुले. तो तैयार हो जाइए, थोड़ी मस्ती और ठहाकों के लिए!

Advertisement
X
वायरल जोक्स
वायरल जोक्स

>मास्टर जी- बताओ, टाइगर बिस्किट पर जो ग्रीन डॉट होता है, उसका क्या मतलब होता है?
स्टूडेंट- सर, इसका मतलब है कि टाइगर ऑनलाइन है...!!!

 

>साली ने जीजा से पूछा-क्या आप जर्मन भाषा पढ़ सकते हो?
जीजा ने कहा- क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ सकता हूं
साली- वो कैसे जीजा जी?
जीजा- बस जर्मन भाषा हिंदी या अंग्रेजी में लिखी हो तब पढ़ सकता हूं.

सम्बंधित ख़बरें

वायरल हिंदी जोक्स
मच्छरदानी में इंसान को देखकर मच्छर ने पूछा ऐसा सवाल, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा आपका!
वायरल जोक्स
झगड़ा खत्म हुआ ही था कि बच्चा जोर से चिल्लाया, पढ़िए Viral चुटकुले और मजे लीजिए!
देसी जोक्स
Desi Jokes: जब पति ने याद दिलाए सात फेरों के वचन, मिला धमाकेदार जवाब!
वायरल जोक्स
Husband और Bluetooth का क्या है कनेक्शन, जानकर आपकी भी छूट जाएगी हंसी!
देसी जोक्स
आखिर क्यों लड़की रोज अलग-अलग लड़कों के साथ बैठती थी, वजह जान छूटेगी हंसी!

 

>चिंटू ने राह चलती एक लड़की को आंख मार दी
लड़की बोली- ये क्या कर रहा है, मैं तुझे कोई ऐसी-वैसी लड़की दिख रही हूं?
चिंटू- आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैडम
लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है न...

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

 

>पापा- बेटा तुम चाहे पास हो या फेल मैं तुम्हें बाइक जरूर दिलाऊंगा
बेटा- थैंक्स पापा, आप बहुत अच्छे हैं
पापा- पास हो गए तो कॉलेज जाने के लिए और फेल हो गए तो दूध बेचने के लिए....

Advertisement

 

>लड़की- स्टेशन तक के कितने पैसे लोगे?
रिक्शावाला- मैडम बीस रुपये.
लड़की (हैरान)- स्टेशन के बीस रुपये...?
रिक्शावाला - हां मैडम.
लड़की- अरे.... ये तो रहा स्टेशन.
रिक्शावाला- मैडम हाथ पीछे कर लो, कहीं रेल के नीचे ना आ जाएं.

 

>एक युग था जब लोग अपने घर के दरवाजे पर लिखते थे- अतिथी देवो भव,
फिर लिखा- शुभ लाभ,
फिर लिखा- यू आर वेलकम,
और अब-कुत्तों से सावधान !

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तबादलों में घूसखोरी के आरोपों के बाद BMC का एक्शन, अब सॉफ्टवेयर से होंगे इंजीनियरों के तबादले |
    करप्शन के नए मामले को लेकर BJP ने मान सरकार को घेरा, देखें पंजाब आजतक |
    2 हजार का डीजल भराया, पैसे मांगे तो सेल्समैन को स्कॉर्पियो में फंसाकर 5 किलोमीटर तक घसीट दिया |
    सिंधु के पानी को तरसेगा पाकिस्तान, भारत ने पत्थरों से बना दी डैम... टेंशन में शहबाज-मुनीर |
    अकाय के 'अंकल' बने शुभमन गिल, वायरल वीडियो पर विराट कोहली को किया मजेदार मैसेज |
    ''मुझे मत बताओ क्या करना है!'' Gen-Z को सलाह सुनते ही गुस्सा क्यों आता है? |
    Video: रेलवे ट्रैक और ट्रेन से मजाक... इस युवक को रील बाजी पड़ी भारी, उठा ले गई पुलिस |
    'दो मिनट पुलिस नहीं आती तो...', निशु आजाद के पिता के वीडियो से जंतर-मंतर मारपीट केस में नया ट्विस्ट |
    रात में कॉल आया, महिला खुदकुशी कर रही है... पुलिस 2 मिनट 10 सेकंड में पहुंची और बचा ली जान |
    'सज्जन शक्त‍ियों का संरक्षण होगा लेक‍िन राष्ट्रव‍िरोधी...', मथुरा में बोले सीएम योगी
    Advertisement