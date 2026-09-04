मास्टरजी ने बच्चों से बिस्किट पर बने तीन डॉट्स का मतलब पूछा... मिला धांसू जवाब!

>मास्टर जी- बताओ, टाइगर बिस्किट पर जो ग्रीन डॉट होता है, उसका क्या मतलब होता है?

स्टूडेंट- सर, इसका मतलब है कि टाइगर ऑनलाइन है...!!!

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>साली ने जीजा से पूछा-क्या आप जर्मन भाषा पढ़ सकते हो?

जीजा ने कहा- क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ सकता हूं

साली- वो कैसे जीजा जी?

जीजा- बस जर्मन भाषा हिंदी या अंग्रेजी में लिखी हो तब पढ़ सकता हूं.

>चिंटू ने राह चलती एक लड़की को आंख मार दी

लड़की बोली- ये क्या कर रहा है, मैं तुझे कोई ऐसी-वैसी लड़की दिख रही हूं?

चिंटू- आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैडम

लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है न...

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

>पापा- बेटा तुम चाहे पास हो या फेल मैं तुम्हें बाइक जरूर दिलाऊंगा

बेटा- थैंक्स पापा, आप बहुत अच्छे हैं

पापा- पास हो गए तो कॉलेज जाने के लिए और फेल हो गए तो दूध बेचने के लिए....

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>लड़की- स्टेशन तक के कितने पैसे लोगे?

रिक्शावाला- मैडम बीस रुपये.

लड़की (हैरान)- स्टेशन के बीस रुपये...?

रिक्शावाला - हां मैडम.

लड़की- अरे.... ये तो रहा स्टेशन.

रिक्शावाला- मैडम हाथ पीछे कर लो, कहीं रेल के नीचे ना आ जाएं.

>एक युग था जब लोग अपने घर के दरवाजे पर लिखते थे- अतिथी देवो भव,

फिर लिखा- शुभ लाभ,

फिर लिखा- यू आर वेलकम,

और अब-कुत्तों से सावधान !

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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