scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिंधु के पानी को तरसेगा पाकिस्तान, भारत ने पत्थरों से बना दी डैम... टेंशन में शहबाज-मुनीर

लद्दाख के लेह में भारत ने सिंधु नदी पर अपना पहला रॉक चेक डैम तैयार किया है. उपशी में बने इस डैम में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि प्राकृतिक बड़े पत्थरों से इसे बनाया गया है. इससे सिंधु नदी का पानी करीब 10 फीट ऊपर उठ रहा है और करीब 4 करोड़ लीटर पानी जमा हो रहा है.

Advertisement
X
भारत सिंधु नदी का पानी अब अपने किसानों को देगा. (Photo- ITG)
भारत सिंधु नदी का पानी अब अपने किसानों को देगा. (Photo- ITG)

लद्दाख के लेह से भारत के सिंधु नदी पर तैयार किए गए पहले रॉक चेक डैम की तस्वीर सामने आई है. लेह के उपशी में प्राकृतिक बड़े पत्थरों से यह चेक डैम बनाया गया है. खास बात यह है कि इसे बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इस डैम से सिंधु नदी का पानी करीब 10 फीट ऊपर उठ रहा है और करीब 4 करोड़ लीटर पानी जमा किया जा रहा है.

यह पानी इगू फे सिंचाई नहर के जरिए आसपास के सूखे गांवों के खेतों तक पहुंचाया जा रहा है. लंबे समय से यहां के किसान सिंचाई के लिए मुश्किलों का सामना कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: सिंधु के बिना सूख रहा है PAK का हलक, SCO में शहबाज ने पानी को बताया Lifeblood...

सम्बंधित ख़बरें

पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी पानी मुद्दे पर यूएन पहुंचने को तैयार (Photo: AP/PTI)
क्या भारत के घेराव के लिए पानी को हथियार बना रहे पड़ोसी पाकिस्तान-बांग्लादेश?
Bilawal Bhutto
बिलावल भुट्टो को फिर भारत पर आया गुस्सा, सिंधु के पानी पर दे दी परमाणु धमकी
Shehbaz Indust Water
भारत के तीन 'वॉटर वेपन' से ऐसे टूट रही ड्रैगन के पिट्ठू पाकिस्तान की रीढ़
Pak warns world over Indus Waters Treaty at global conference.
मंत्री से संतरी तक सबकी निकली हेकड़ी, सिंधु के पानी को तरसा PAK
Pakistan, under Prime Minister Shehbaz Sharif, has warned of war if India threatened its access to Indus waters. (File Images)
सिंधु पर हक, हड़प्पा का हवाला... पाकिस्तान के नए दांव की वजह पानी है

सिंधु नदी गहरी घाटियों से होकर बहती है. वसंत में बुआई के समय नदी का जलस्तर इतना कम रहता था कि पंप के जरिए पानी खेतों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता था. इससे खेती प्रभावित हो रही थी और किसानों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा था.

पत्थरों से बना चेक डैम

उपशी में तैयार किया गया यह चेक डैम स्थानीय स्तर पर खेती के लिए पानी मुहैया कराने में मदद करेगा. प्राकृतिक पत्थरों से बने इस ढांचे के जरिए नदी के पानी को रोककर उसका स्तर बढ़ाया गया है. करीब 40 मिलियन लीटर यानी 4 करोड़ लीटर पानी जमा होने से आसपास के खेतों की सिंचाई आसान होगी.

Advertisement

लद्दाख प्रशासन अब सिंधु नदी पर ऐसे और चेक डैम बनाने की दिशा में काम कर रहा है. कुछ जगहों पर काम शुरू हो चुका है, जबकि कई अन्य प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं.

यह भी पढ़ें: सिंधु जल समझौते पर फैसला देने वाले हेग कोर्ट को भारत ने क्यों हड़का दिया? PAK के फेवर में दिया था फैसला

पाकिस्तान को भी रणनीतिक संदेश

यह प्रोजेक्ट सिर्फ स्थानीय किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा बढ़ाने तक सीमित नहीं है. इनपुट के मुताबिक, सिंधु जल संधि को होल्ड पर रखने के बाद भारत अब सीमा से लगे इलाकों में सिंधु नदी के पानी के इस्तेमाल के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है.

इसका संदेश यह है कि नदी का पानी नीचे की तरफ पाकिस्तान पहुंचने से पहले भारत अपने सीमावर्ती इलाकों और वहां रहने वाले लोगों की जरूरतों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है. लद्दाख में ऐसे और चेक डैम बनने से आने वाले समय में सिंधु नदी के पानी का स्थानीय इस्तेमाल और बढ़ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तबादलों में घूसखोरी के आरोपों के बाद BMC का एक्शन, अब सॉफ्टवेयर से होंगे इंजीनियरों के तबादले |
    करप्शन के नए मामले को लेकर BJP ने मान सरकार को घेरा, देखें पंजाब आजतक |
    2 हजार का डीजल भराया, पैसे मांगे तो सेल्समैन को स्कॉर्पियो में फंसाकर 5 किलोमीटर तक घसीट दिया |
    सिंधु के पानी को तरसेगा पाकिस्तान, भारत ने पत्थरों से बना दी डैम... टेंशन में शहबाज-मुनीर |
    अकाय के 'अंकल' बने शुभमन गिल, वायरल वीडियो पर विराट कोहली को किया मजेदार मैसेज |
    ''मुझे मत बताओ क्या करना है!'' Gen-Z को सलाह सुनते ही गुस्सा क्यों आता है? |
    Video: रेलवे ट्रैक और ट्रेन से मजाक... इस युवक को रील बाजी पड़ी भारी, उठा ले गई पुलिस |
    'दो मिनट पुलिस नहीं आती तो...', निशु आजाद के पिता के वीडियो से जंतर-मंतर मारपीट केस में नया ट्विस्ट |
    रात में कॉल आया, महिला खुदकुशी कर रही है... पुलिस 2 मिनट 10 सेकंड में पहुंची और बचा ली जान |
    'सज्जन शक्त‍ियों का संरक्षण होगा लेक‍िन राष्ट्रव‍िरोधी...', मथुरा में बोले सीएम योगी
    Advertisement