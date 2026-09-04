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'ICU' में महोबा जिला अस्पताल का CT स्कैन रूम: 9 दिनों से भरा पानी, झांसी-बांदा भागने को मजबूर मरीज

उत्तर प्रदेश के महोबा जिला अस्पताल में लगातार बारिश के चलते सीटी स्कैन रूम में पानी भर गया है. पिछले 9 दिनों से मशीन बंद पड़ी है, जिससे दूर-दराज से आ रहे गंभीर मरीजों को बिना जांच वापस लौटना पड़ रहा है या इलाज के लिए बांदा और झांसी भागना पड़ रहा है.

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बारिश में महोबा जिला अस्पताल का हाल बेहाल (Photo- ITG)
बारिश में महोबा जिला अस्पताल का हाल बेहाल (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: महोबा के जिला अस्पताल में लगातार हो रही बारिश के कारण पिछले 9 दिनों से सीटी स्कैन रूम में भारी जलभराव है, जिससे मशीन पूरी तरह ठप पड़ी है. बीते 26 अगस्त से मशीन बंद होने की वजह से दूर-दराज के गांवों से आने वाले मरीजों को बिना सीटी स्कैन कराए ही भटकना पड़ रहा है.

पानी निकासी के लिए स्वास्थ्य कर्मी वाईपर और मोटर पंप के सहारे मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है. आपातकालीन स्थिति में मरीजों को इलाज और जांच के लिए बांदा या झांसी जाना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और पैसा बर्बाद हो रहा है.

मरीजों और तीमारदारों की बढ़ी परेशानियां

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अस्पताल में इलाज कराने आए लोग दर-दर भटकने को मजबूर हैं. रतौली गांव से आए मजदूर धनीराम अपने घायल बच्चे के सीटी स्कैन के लिए परेशान हैं, वहीं मरीज महरून निशा भी चक्कर काटने को मजबूर हैं. सीटी स्कैन रूम में तैनात वार्ड बॉय मयंक कुमार का कहना है कि जलभराव की शिकायत सीएमएस से की गई है और फिलहाल मरीजों के पर्चे जमा करके मशीन चालू होने पर बुलाने का आश्वासन दिया जा रहा है.

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करंट फैलने का खतरा, सीएमएस ने जताई लाचारी

जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. सुरेश ने बताया कि सीटी स्कैन रूम पुरानी और गहराई वाली बिल्डिंग में स्थित है. फर्श के नीचे से पानी आने के कारण करंट फैलने का खतरा बना हुआ है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से मशीन को सुखाए बिना चालू नहीं किया जा सकता.

हर साल बारिश के मौसम में यही मंजर देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और जिम्मेदार लाचारी जता रहे हैं.

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