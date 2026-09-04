2 हजार का डीजल भराया, पैसे मांगे तो सेल्समैन को स्कॉर्पियो में फंसाकर 5 किलोमीटर तक घसीट दिया

उत्तर प्रदेश हापुड़ में रात के वक्त एक पेट्रोल पंप पर कुछ ऐसा हुआ, जिसका CCTV वीडियो सामने आया तो लोग हैरान रह गए. मामला 2 हजार रुपये के डीजल का था. लेकिन पैसे मांगने पर बात इतनी बिगड़ी कि स्कॉर्पियो सवार लोग पेट्रोल पंप के सेल्समैन को ही अपनी गाड़ी में फंसाकर ले गए.

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घटना 2 सितंबर की देर रात की बताई जा रही है. जगह है हापुड़ का पिलखुवा. छिजारसी के पास हाइवे किनारे एक पेट्रोल पंप है. रात में एक काली स्कॉर्पियो वहां पहुंचती है. गाड़ी में सवार लोगों ने पेट्रोल पंप से करीब 2 हजार रुपये का डीजल भरवाया. डीजल भर गया. अब बारी आई पैसे देने की.

आरोप है कि सेल्समैन ने जब 2 हजार रुपये मांगे तो स्कॉर्पियो सवार लोगों से उसका विवाद हो गया. कहासुनी बढ़ी और इसके बाद गाड़ी सवार बिना पैसे दिए वहां से निकलने लगे. लेकिन सेल्समैन ने उन्हें रोकने की कोशिश की. इसके बाद जो हुआ, वो CCTV कैमरे में कैद हो गया.

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आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार लोगों ने सेल्समैन को गाड़ी के फुटस्टेप पर खड़ा कर दिया. फिर उसे कार के शीशे में फंसा लिया. इसके बाद स्कॉर्पियो हाईवे पर दौड़ पड़ी. सोचिए, एक शख्स गाड़ी के साथ फंसा हुआ है और कार सड़क पर दौड़ रही है. सेल्समैन को करीब 5 किलोमीटर तक इसी तरह घसीटा गया. इसके बाद आरोपियों ने उसे सड़क पर फेंक दिया और वहां से फरार हो गए.

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पेट्रोल पंप पर हुई इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सामने आया है. फुटेज में स्कॉर्पियो और घटना से जुड़ी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं. घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. पिलखुवा कोतवाली पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और CCTV फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

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