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बर्थडे पर क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने लगाई उठक-बैठक, 'मेंटर' युवराज सिंह ने शेयर किया वीडियो

अभिषेक शर्मा के बर्थडे पर युवराज सिंह ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जिसमें युवा बल्लेबाज उठक-बैठक लगाते नजर आ रहे हैं. युवराज ने वीडियो के साथ अभिषेक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके अच्छे इंसान बनने की तारीफ की है.

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अभिषेक शर्मा के जन्मदिन पर युवराज सिंह ने शेयर किया मजेदार वीडियो (Photo:ITG)
अभिषेक शर्मा के जन्मदिन पर युवराज सिंह ने शेयर किया मजेदार वीडियो (Photo:ITG)

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का आज (4 स‍ितंबर)  26वां जन्मदिन है. उनके इस बर्थडे के मौके पर अभिषेक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह उठक-बैठक करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को उनके मेंटर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

वीडियो में अभिषेक ब्लैक ट्रैकसूट में नजर आ रहे हैं. वह मजाकिया अंदाज में उठक-बैठक लगाते दिख रहे हैं, जबकि पीछे खड़े लोग भी इस पल का आनंद लेते नजर आ रहे हैं. 

युवराज सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए अभिषेक को बर्थडे की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'सर अभिषेक, इट्स योर बर्थडे. क्या शानदार दिन है. आप जैसे इंसान बने हैं, उसके लिए बहुत प्यार, आप अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखते हैं, मिल-जुलकर रहते हैं और एक लीडर हैं! आप हमेशा अपनी नाकामियों से सीखते हैं और हर बार और ज्यादा मेहनत करने को तैयार रहते हैं! उम्मीद है कि यह साल आपके लिए ढेर सारे रन और शतक लेकर आए! हमेशा बहुत सारा प्यार'. 

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युवराज और अभिषेक का रिश्ता काफी खास है. युवराज ने ही अभिषेक को ट्रेन किया है. युवराज कई मौकों पर अभिषेक के खेल और मेहनत की तारीफ कर चुके हैं. 

यह भी पढ़ें: धोनी को खोजने वाला क्रिकेटर... विकेट के पीछे से पाकिस्तानी स्टार जावेद म‍ियांदाद को 'रुला' द‍िया

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दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरे शेयर करते रहते है. अभिषेक भी बहुत बार अपनी सफलता का श्रेय युवराज को दे चुके हैं. ऐसे में बर्थडे पर शेयर किया गया यह मजेदार वीडियो दोनों के बीच की बॉन्डिंग की झलक दिखाता है.

कैसे हैं अभिषेक शर्मा के आंकड़े?

टी20 इंटरनेशनल आंकड़े
मैच: 56 
रन: 1629
औसत: 30.73
स्ट्राइक रेट: 187.24
शतक: 2
अर्धशतक: 11
उच्च्तम स्कोर: 135 रन
छक्के: 104
चौके: 164 

आईपीएल (IPL) के आंकड़े
मैच: 92 
रन: 2,379
औसत: 29.37
स्ट्राइक रेट: 171.27
उच्च्तम स्कोर: 141 रन
शतक: 2
अर्धशतक: 13
चौके: 224
छक्के: 144

---- समाप्त ----
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