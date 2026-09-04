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Matka Mithai Recipe: बिना गैस जलाए 1 कप नारियल से बनाएं रंग-बिरंगी मटका मिठाई, कान्हा को लगाएं स्पेशल भोग

Matka Mithai Recipe: अगर आप भी जन्माष्टमी के लिए घर पर कोई मिठाई बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इंटरनेट पर वायरल हो रही रंग-बिरंगी मटका मिठाई जरूर ट्राई करनी चाहिए. खास बात है कि आप इसे बिना गैस जलाए घर की ही चीजों से आसानी से बना सकते हैं.

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मटका मिठाई (Photo: ITG)
मटका मिठाई (Photo: ITG)

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान बाल गोपाल को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाते हैं. इस साल सोशल मीडिया और इंटरनेट पर रंग-बिरंगी मटका मिठाई काफी वायरल हो रही है. इस मिठाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बनाने के लिए आपको गैस जलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती.

इस मिठाई को छोटे-छोटे मिट्टी के रंग-बिरंगे मटकों का आकार दिया जाता है इसीलिए इसे मटका मिठाई नाम दिया गया है. यह मिठाई न केवल दिखने में बेहद आकर्षक और सुंदर लगती है, बल्कि खाने में भी एकदम क्रीमी और स्वादिष्ट होती है. अगर आप भी जन्माष्टमी की पूजा के लिए झटपट, बिना किसी झंझट और कम समय में कान्हा जी का पावन भोग तैयार करना चाहते हैं तो ये नो-कुक वायरल मटका मिठाई जरूर ट्राई करें. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

सामग्री (Ingredients)

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मखाना पाउडर – 1 कप (मखाने को मिक्सी में पीस लें)

नारियल का बुरादा – ½ कप

पिसी हुई चीनी या बूरा – ½ कप (स्वादानुसार)

मिल्क पाउडर – 4-5 चम्मच (मावा जैसा स्वाद देने के लिए)

इलायची पाउडर – ½ छोटा चम्मचठंडा दूध या मलाई – 4-5 चम्मच (डो/आटा गूंथने के लिए)

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गुलाबी, पीला या भूरा फूड कलर – मटके का रंग और सजावन के लिए (ऑप्शनल/आप पसंद के अनुसार हरा या कोई भी रंग ले सकते हैं.)

अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप गुलाबी रंग के लिए रूहअफजा का भी यूज कर सकते हैं.

सफेद मक्खन/मिश्री या काजू-बादाम – मटके के ऊपर माखन का लुक देने के लिए

बनाने की सही और आसान विधि

मिश्रण तैयार करें: एक बड़े बर्तन में मखाना पाउडर, नारियल का बुरादा, पिसी हुई चीनी, मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर को अच्छी तरह मिला लें.

डो बनाएं: इस सूखे मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा करके ठंडा दूध या मलाई डालें और हाथों से मिलाते हुए एक नरम आटे की तरह गूंथ लें. ध्यान रहे, दूध बहुत कम डालना है ताकि मिश्रण गीला न हो.

रंग मिलाएं (मटके का लुक): डो को दो भागों में बांट लें. बड़े हिस्से में थोड़ा सा गुलाबी, पीला या हल्का भूरा फूड कलर मिला लें. आप अपने पसंद के हिसाब से रंग बदल भी सकते हैं. छोटे हिस्से को सफेद ही रहने दें.

मटका आकार दें: अब रंगीन वाले डो से छोटे-छोटे बॉल्स तोड़ें. उन्हें गोल करके हल्के हाथों से ऊपर से थोड़ा सा दबाते हुए और नीचे से चपटा करके सुंदर मटके का आकार दें. मटके के ऊपरी हिस्से में उंगली से एक छोटा सा गड्ढा बना दें.

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माखन की फिलिंग: अब सफेद वाले डो (या फिर असली सफेद माखन/मिश्री) से छोटी सी बॉल बनाकर मटके के ऊपर बने गड्ढे में रख दें, ताकि ऐसा लगे कि मटके से माखन बाहर आ रहा है.

सजावट: मटके के ऊपर बारीक कटे पिस्ता, बादाम या केसर के धागे लगाकर उसे सजाएं. आपकी सुंदर, बिना गैस जली मटका मिठाई तैयार है.

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