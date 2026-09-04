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अकाय के 'अंकल' बने शुभमन गिल, वायरल वीडियो पर विराट कोहली को किया मजेदार मैसेज

सोशल मीडिया पर वायरल रील में एक कंटेंट क्रिएटर ने शुभमन गिल को विराट कोहली के बेटे अकाय का 'अंकल' बना दिया. इस वीडियो पर शुभमन गिल ने विराट कोहली को टैग करते हुए ऐसा कमेंट किया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है.

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शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच बॉन्डिंग जबरदस्त है. (Photo: PTI)
शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच बॉन्डिंग जबरदस्त है. (Photo: PTI)

टीम इंडिया के क्रिकेटर्स शुभमन गिल और विराट कोहली की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. दोनों की मैदान पर बॉन्डिंग जितनी खास है, मैदान के बाहर भी उनका रिश्ता उतना ही सहज और दोस्ताना नजर आता है. अब इसी रिश्ते का एक मजेदार पहलू सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां शुभमन को कोहली के बेटे अकाय का 'अंकल' बना दिया गया.

दरअसल, Instagram पर एक कॉमेडी Reel वायरल हो रही है, जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर ने खुद को अकाय का स्कूल टीचर बताया है. वीडियो में एक छोटी सी शरारत के बाद टीचर अकाय से अगले दिन अपने माता-पिता यानी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को स्कूल लाने के लिए कहती है. इसके बाद वीडियो में ऐसा ट्विस्ट आता है, जिसने फैन्स को हंसने पर मजबूर कर दिया.

वीडियो में टीचर अकाय से मजाकिया अंदाज में कहती है कि वह अपने 'अंकल' शुभमन गिल को भी साथ लेकर आए. वीडियो वायरल हुआ तो शुभमन गिल ने भी इसे नजरअंदाज नहीं किया. उन्होंने विराट कोहली को टैग करते हुए कमेंट किया, 'bhai dw I gotchu.' गिल के इस कमेंट का मतलब था- भाई, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा. बस फिर क्या था, गिल के इस एक कमेंट ने पोस्ट की पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. फैन्स ने उनके जवाब पर खूब मजे लिए और विराट-गिल की दोस्ती को लेकर कई मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं.

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शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच रिश्ते की खासियत सिर्फ सोशल मीडिया के मजाक तक सीमित नहीं है. गिल कई बार विराट को अपना आदर्श बता चुके हैं और उनके अनुभव से सीखने की बात भी कर चुके हैं. यही वजह है कि दोनों की आपसी बॉन्डिंग को फैन्स खास तौर पर पसंद करते हैं.

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शुभमन गिल और विराट कोहली की अगली बड़ी मुलाकात मैदान पर हो सकती है. भारत को 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज खेलनी है. ऐसे में दोनों स्टार एक बार फिर भारतीय टीम की जर्सी में एक साथ नजर आ सकते हैं.

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