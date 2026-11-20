पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को आठ विकेट से हराया. इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम ने दो मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली. मेजबान टीम ने 90 रनों का लक्ष्य 13 ओवर में हासिल कर लिया.

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आमिर जमाल ने 22 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाए, जबकि अजान अवैस 32 रन बनाकर नाबाद रहे. पाकिस्तान को पिछली टेस्ट सीरीज जीत अक्टूबर 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी. इस तरह पाकिस्तानी टीम ने दो साल बाद टेस्ट सीरीज अपने नाम की. इस सीरीज में चार पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने टेस्ट डेब्यू किया.

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श्रीलंका की हार की बड़ी वजह पहली पारी में खराब बल्लेबाजी रही. पाकिस्तानी टीम पहली पारी में सिर्फ 98 रनों पर सिमट गई और पाकिस्तान को 227 रनों की बढ़त मिल गई. दूसरी पारी में मिलन रत्नायके ने नाबाद 66 रन बनाकर टीम को 316 रन तक पहुंचाया.

मोहम्मद अब्बास का शानदार प्रदर्शन

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास को 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया. उन्होंने दूसरी पारी में 55 रन देकर तीन विकेट लिए. अब्बास ने कहा कि वह लंबे समय से इस तरह के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे. कप्तान बाबर आजम ने युवा खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए रजाउल्लाह की तेज गेंदबाजी को भी अहम बताया. उनके मुताबिक 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी की मौजूदगी टीम को आत्मविश्वास देती है.

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श्रीलंकाई टीम की विदेशी धरती पर ये लगातार चौथी टेस्ट सीरीज हार रही. टीम ने आखिरी बार मार्च 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ विदेशी टेस्ट सीरीज जीती थी. इतना ही नहीं, श्रीलंका 2026 में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सका. ऐसा 1997 के बाद पहली बार हुआ है.

श्रीलंकाई कप्तान कुसल मेंडिस ने हार के बाद पहली पारी की बल्लेबाजी को निराशाजनक बताया. उन्होंने माना कि अहम मौकों पर विकेट गंवाने से टीम को नुकसान हुआ. अब श्रीलंका का अगला दौरा न्यूजीलैंड का होगा.

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