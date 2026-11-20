धार्मिक और सामुदायिक नेताओं को एक मंच पर लाने वाला नया संगठन हाउस ऑफ ऑल फेथ्स एंड कम्युनिटीज (एचओएफएसी) लंदन में शुरू हो गया है. संगठन ने धार्मिक नेताओं से कहा है कि वे अपने समुदायों की जिम्मेदारी लें और सिर्फ अपनी बातों के लिए नहीं, बल्कि अपने कामों के लिए भी जवाबदेह बनें.



इसका आधिकारिक शुभारंभ लंदन के सेंट एथेलबर्गा सेंटर फॉर रिकॉन्सिलिएशन एंड पीस में हुआ. कार्यक्रम में ब्रिटेन और दूसरे देशों के धर्म और समुदाय के नेता, राजनयिक और शांति दूत शामिल हुए. दुनिया भर से 200 से ज्यादा लोग लाइव स्ट्रीम से जुड़े. संगठन के संस्थापक मोहनजी हैं और इसका मूल सिद्धांत है कि ईश्वर, आस्था या धर्म के नाम पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए.

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क्या है एचओएफएसी?

समाजसेवी और मानवतावादी मोहनजी ने इस संगठन की स्थापना की है. इसका कहना है कि भगवान, आस्था या धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति, जीव, समुदाय या संस्कृति को नुकसान नहीं होना चाहिए. इसका काम तीन बातों पर टिका है: उत्तरदायित्व, जवाबदेही और सम्मान.

कार्यक्रम की जगह और मेहमान

'समय की आवश्यकता: नेताओं की जिम्मेदारी' नाम के इस कार्यक्रम में स्कॉटलैंड, बेल्जियम, न्यूयॉर्क और सर्बिया से लोग आए. आयोजन ऐतिहासिक सेंट एथेलबर्गा चर्च परिसर में हुआ. यह मध्ययुगीन चर्च 1993 में आईआरए के बम हमले में तबाह हो गया था. बाद में इसे सुलह और शांति के केंद्र के रूप में फिर से बनाया गया.

नेताओं ने क्या कहा?

मोहनजी ने बताया कि वे सालों तक कई अंतरधार्मिक मंचों में गए, लेकिन वहां की बातें और भाषण अक्सर असली कामों में नहीं बदलते थे. उन्होंने कहा कि अगर दस लोग भी आपको सुनते या मानते हैं, तो आप अपने आचरण और अपने अनुयायियों के आचरण के लिए जिम्मेदार हैं. उन्होंने साफ किया कि एचओएफएसी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बैठकें नहीं करेगा.

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न्यूयॉर्क में सर्बिया के महावाणिज्यदूत और एचओएफएसी के शांति राजदूत व्लादिमीर बोजोविक ने कहा कि यह संगठन साल में एक बार होने वाला सम्मेलन नहीं, बल्कि कार्रवाई का मंच बनना चाहिए. स्कंद वेले के स्वामी सूर्यानंद, जो संस्थापक न्यासी हैं, ने कहा कि प्रेम की खोज सेवा और कर्म से होती है.

नई दिल्ली के गोस्वामी सुशील जी महाराज वर्चुअल तरीके से जुड़े. वे भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक और एचओएफएसी के प्रथम सलाहकार हैं. उन्होंने इसे आपसी सम्मान और सार्थक काम से नेताओं को जोड़ने की कोशिश बताया. अजमेर शरीफ दरगाह के हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा कि यह घर ऐसी जगह बने जहां बोलने से पहले सुना जाए, उपदेश से पहले काम किया जाए और फैसले से पहले घाव भरे जाएं.

पैनल चर्चा

एचओएफएसी के सीईओ क्रिस्टोफर ग्रीनवुड ने 'नेताओं की जिम्मेदारी' विषय पर चर्चा संचालित की, जो संगठन का पहला पॉडकास्ट भी बनी. जीपीएस नेटवर्क के निदेशक जेरेमी वूटलिफ ने "मौन बहुमत को जगाने" की बात की. स्कॉटिश हिंदू फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. ऋचा सिन्हा एमबीई ने कहा कि नेतृत्व अनुमोदन पर नहीं, उद्देश्य पर टिका होना चाहिए और नेताओं को आलोचना के लिए खुला रहना चाहिए. स्वामी सूर्यानंद ने कहा कि दूसरों के विरोध से पहचान न बनाएं, साझा मूल्यों पर ध्यान दें.

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ब्रिटिश संस्कृति पर रुख

संगठन का मानना है कि अलग-अलग धार्मिक और सामुदायिक समूहों को देश की मौजूदा संस्कृति को बदलने के बजाय उसके साथ मिलकर रहना चाहिए. उसने सांस्कृतिक जड़ों और युवाओं की पहचान में उनकी भूमिका पर भी जोर दिया.

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