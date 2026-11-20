न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया. वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे मुकाबले के दूसरे दिन उन्होंने 193 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. इसके साथ ही वह एक कैलेंडर ईयर में भारत के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए.

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ग्लेन फिलिप्स ने दूसरे दिन की शुरुआत 94 रनों से की थी. उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर कवर की दिशा में शॉट खेलकर शतक पूरा किया. उनकी पारी 216 गेंदों पर 118 रनों के साथ समाप्त हुई, जिसमें 14 चौके शामिल रहे. आकाश दीप ने उन्हें आउट किया.

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ग्लेन फिलिप्स ऐसे दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है. फिलिप्स से पहले रोहित शर्मा 2017 में श्रीलंका के खिलाफ एक साल में तीनों फॉर्मेट में शतक लगा चुके हैं. फिलिप्स भारत के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने कुल दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन और वेस्टइंडीज के शाई होप भी भारत के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में शतक लगा चुके हैं.

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तीनों फॉर्मेट में एक ही टीम के खिलाफ शतक

रोहित शर्मा - बनाम श्रीलंका, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड

केएल राहुल- बनाम वेस्टइंडीज, इंग्लैंड

बाबर आजम- बनाम इंग्लैंड, न्यूजीलैंड

तिलकरत्ने दिलशान- बनाम ऑस्ट्रेलिया

शेन वॉटसन- बनाम भारत

क्रिस गेल- बनाम इंग्लैंड

मोहम्मद रिजवान- बनाम साउथ अफ्रीका

शाई होप- बनाम भारत

ग्लेन फिलिप्स- बनाम भारत

न्यूजीलैंड की टीम एक समय पहली पारी में 70 रनों के स्कोर तक पांच विकेट गंवाकर संकट में थी. ऐसे समय में सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स ने हेनरी निकोल्स के साथ छठे विकेट के लिए 394 गेंदों में 216 रन जोड़े. निकोल्स ने अपना 12वां टेस्ट शतक बनाया था. इस साझेदारी ने न्यूजीलैंड को शुरुआती झटकों से उबारकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

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ग्लेन फिलिप्स की शानदार फॉर्म की शुरुआत भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से हुई थी. पांच मैचों में उन्होंने 341 रन बनाए थे. यह किसी द्विपक्षीय टी20 सीरीज में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं. इसके बाद वनडे और टेस्ट में शतक लगाकर उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखी है.

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