कूनो के जंगल में एक नई पीढ़ी ने दस्तक दी है. चार नन्हे चीते पैदा हुए हैं. इनकी मां है KOMG 3... उम्र सिर्फ ढाई साल... कुछ समय पहले तक यह बोत्सवाना में थी. फिर इसे भारत लाया गया. यहां कूनो के जंगल में छोड़ा गया. अब इसने खुले जंगल में चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है. KOMG 3 बोत्सवाना से लाई गई पहली मादा चीता है, जिसने भारत में शावकों को जन्म दिया है. और इनका जन्म किसी बाड़े में नहीं, बल्कि जंगल के प्राकृतिक माहौल में हुआ है.

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केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि KOMG 3 पिछले चार महीने से ज्यादा समय से जंगल में रह रही थी. अब उसने चार शावकों को जन्म दिया है. इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या 62 हो गई है. इनमें 43 चीते ऐसे हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ है. KOMG 3 करीब ढाई साल की मादा चीता है. इसे बोत्सवाना से भारत लाया गया था.

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प्रोजेक्ट चीता के तहत इसे कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया. पिछले चार महीने से ज्यादा वक्त से यह खुले जंगल में रह रही थी. अब इसी जंगल में इसने चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है. यानी यह सिर्फ भारत में जन्म लेने वाले चीतों की संख्या में चार का इजाफा नहीं है, बल्कि बोत्सवाना से लाई गई किसी मादा चीता के यहां बच्चे पैदा करने का पहला मामला भी है. भूपेंद्र यादव ने इसे प्रोजेक्ट चीता के लिए अहम उपलब्धि बताया. उनके मुताबिक, जंगल में प्राकृतिक माहौल में शावकों का जन्म होना इस कार्यक्रम के लिए बेहद अहम है.

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2022 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट चीता

अब थोड़ा पीछे चलते हैं. भारत में चीते कभी पाए जाते थे, लेकिन देश में इनकी आबादी खत्म हो गई थी. करीब सात दशक बाद इन्हें फिर से भारत में बसाने की प्लानिंग शुरू की गई. साल 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से चीतों को भारत लाया गया. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए गए. इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया. मकसद था कि चीते एक बार फिर भारत के जंगलों में अपनी आबादी बढ़ा सकें.

यह काम आसान नहीं था. दूसरे देश से आए जानवर को नए जंगल, मौसम और माहौल में ढलना होता है. उनकी सेहत पर नजर रखनी होती है. उनके खाने और सुरक्षित रहने का इंतजाम करना होता है. इसी पूरी प्रक्रिया के बीच कूनो में चीतों की संख्या बढ़ाने की कोशिश जारी है.

जंगल में दूसरी बार दर्ज हुआ शावकों का जन्म

प्रोजेक्ट चीता शुरू होने के बाद भारत में चीतों के शावकों का जन्म पहले भी हुआ है. लेकिन भूपेंद्र यादव के मुताबिक, खुले जंगल में यह दूसरी दर्ज की गई बर्थ है. KOMG 3 पिछले चार महीने से ज्यादा समय से जंगल में थी. इसी दौरान उसने चार शावकों को जन्म दिया. यह भी पहली बार है जब बोत्सवाना से लाई गई किसी मादा चीता ने भारत में बच्चे पैदा किए हैं. चार नए शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या 62 पहुंच गई है. इनमें 43 चीते भारत में पैदा हुए हैं.

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यानी अब भारत में मौजूद चीतों में देश में जन्मे चीतों की संख्या भी काफी बढ़ चुकी है. यह प्रोजेक्ट चीता के लिए एक अहम आंकड़ा है. हालांकि, शावकों का जन्म होना एक पड़ाव है. उनका सुरक्षित रहना, बड़ा होना और जंगल में खुद को संभाल पाना भी उतना ही जरूरी है.

CM मोहन यादव ने बताया मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर खुशी जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बोत्सवाना से लाई गई ढाई साल की मादा चीता KOMG 3 ने कूनो नेशनल पार्क के जंगल में चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है. उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि के साथ भारत में चीतों की संख्या 62 हो गई है, जिनमें 43 का जन्म भारत में हुआ है. मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया और प्रोजेक्ट चीता से जुड़े वन्यजीव विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों और वनकर्मियों को बधाई दी.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस मौके पर वन विभाग के अधिकारियों, पशु चिकित्सकों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों की मेहनत का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के पीछे उन लोगों की लगातार मेहनत है, जो चीतों की देखभाल और प्रोजेक्ट की सफलता के लिए काम कर रहे हैं. कूनो से आई यह खबर अच्छी है. लेकिन चीता संरक्षण की कहानी में सिर्फ जन्म की खबर ही आखिरी मंजिल नहीं होती. असली चुनौती इन शावकों को सुरक्षित रखना और उन्हें बड़ा होते देखना है.

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